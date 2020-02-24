Nghệ An: Cãi nhau với vợ, chồng ăn lá ngón tự tử

Xã hội 24/02/2020 17:33

Sau khi cãi nhau với vợ, người đàn ông ăn lá ngón tự tử và được lực lượng chức năng cứu sống.

Đồn biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết vừa cứu sống một người đàn ông trên địa bàn ăn lá ngón tự tử

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 23/2, anh Hà Văn C. (SN 1996, trú tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, anh C. ăn lá ngón tự tử.

Phát hiện sự việc, người thân đã đưa anh C. đến Trạm Y tế xã Tri Lễ cấp cứu trong tình trạng bị nhiễm độc nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Sau gần 3 giờ điều trị, anh C. đã tỉnh táo, sức khỏe dần ổn định.

Nghệ An: Cãi nhau với vợ, chồng ăn lá ngón tự tử - Ảnh 1
Anh Hà Văn C. được cứu sống khi ăn lá ngón tự tử - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Tháng 11/2019, tại xã Bảo Nam (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) cũng xảy ra vụ ăn lá ngón tự tử vì mâu thuẫn vợ chồng. Nạn nhân là chị Cụt Thị M. (SN 1998, trú bản Hín Pèn).

Trước khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị M. xảy ra mâu thuẫn, phải nhờ đến chính quyền xã hòa giải. Tuy nhiên tình hình không được cải thiện.

Khoảng 10 giờ sáng 29/11, chị M. một mình đi vào rừng, chụp ảnh cùng lá ngón rồi gửi cho người thân trong gia đình.

Phát hiện sự việc, người thân tổ chức tìm kiếm, phát hiện chị M. ăn lá ngón tự tử. Tuy được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu nhưng chị M. đã tử vong do độc tính phát tác quá mạnh.

Trước đó tại xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), một đôi nam nữ cũng ăn lá ngón tự tử vì bị gia đình phản đối chuyện yêu đương. 

Và Y Ua (SN 2002, trú bản Nậm Càn, xã Nậm Càn) và Vừ Bá Nênh (SN 2003, trú bản Phù Khả 1, xã Na Ngoi) có quan hệ yêu đương, muốn kết hôn nhưng gia đình ngăn cản vì cả hai chưa đủ tuổi. Chiều 3/7, đôi nam nữ đã rủ nhau lên rừng ăn lá ngón để tự sát.

Trước khi thực hiện hành động dại dột này, Ua chụp ảnh mình đang ăn lá ngón và đăng lên trang facebook cá nhân để vĩnh biệt người thân. 

Khi đọc được dòng trạng thái của Ua và hình ảnh trên facebook, người nhà hoảng hốt đến trụ sở nhờ chính quyền xã nhờ cứu giúp.

Ngay sau đó, địa phương đã cử cán bộ phối hợp với gia đình tổ chức lên rừng tìm kiếm tung tích các nạn nhân.

Khi lên tới khu vực trên thì phát hiện em Và Y Ua đã tử vong do ăn lá ngón. Còn em Vừ Bá Nênh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tương Dương nhưng cũng đã tử vong ngay sau đó vì bị nhiễm độc quá nặng.

Mâu thuẫn gia đình, 2 người đàn ông ăn lá ngón tự tử

Mâu thuẫn gia đình, 2 người đàn ông ăn lá ngón tự tử

Phát hiện sự việc người thân đã tìm cách cứu chữa nhưng do bị nhiễm độc quá nặng nên cả hai người đã tử vong.

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