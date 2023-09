Đồn biên phòng Tri Lễ (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết vừa cứu sống một người đàn ông trên địa bàn ăn lá ngón tự tử.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 23/2, anh Hà Văn C. (SN 1996, trú tại bản Yên Sơn, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với vợ. Sau đó, anh C. ăn lá ngón tự tử.