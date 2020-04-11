Người đàn ông nghi sát hại vợ hờ rồi tự tử ở Sài Gòn: Hé lộ nội dung 3 lá thư tuyệt mệnh

Xã hội 11/04/2020 09:03

Sau khi sát hại vợ hờ, người đàn ông này đã treo cổ tự tử. Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện 3 lá thư tuyệt mệnh.

Mới đây, Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra nghi án người đàn ông sát hại vợ hờ rồi tự tử xảy ra tại xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Danh tính 2 người tử vong được xác định là ông N.V.U.N (53 tuổi, thường trú tại Vĩnh Long) và bà L.T.N.Y (42 tuổi, thường trú tại Bình Dương). Từ năm 2019, bà Y. và ông N. sống với nhau như vợ chồng.

Trước đó, vào chiều 9/4, người con phát hiện bố chết trong tư thế treo cổ ở cây mít, bà Y. chết úp mặt xuống mương nước cách nơi ông N. treo cổ khoảng 30m nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

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Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ người đàn ông sát hại vợ hờ rồi tự tử - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện 3 lá thư tuyệt mệnh do ông N. để lại. Theo thông tin trên Tuổi trẻ, trong thư, ông N. kể về việc nợ nần, phân chia tài sản và đã giết bà Y. rồi tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Trước đó tại huyện Bình Chánh (TP. HCM) cũng xảy ra vụ việc chồng giết vợ rồi tự sát do nợ nần. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 35 phút ngày 25/12/2019, ông Nguyễn Đức Trường (45 tuổi, ngụ quận 8, TP. HCM) phát hiện ông Nguyễn Hồng Lâm (44 tuổi, ngụ ấp 2, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh) sùi bọt mép, chảy máu ở miệng tại phòng khách. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung (39 tuổi, vợ ông Lâm) nằm bất động trên sàn phòng bếp.

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Người đàn ông sát hại vợ rồi tự tử vì nợ nần - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, ông Trường đã hô hoán, đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện và trình báo với cơ quan công an. Tuy nhiên, bà Nhung đã tử vong trước đó. Tại hiện trường, công an phát hiện có 1 sợi dây thừng ở cửa bếp, 1 sợi dây điện dài 2m đã bóc vỏ 1 đầu, 1 đầu có phích cắm, 2 điện thoại di động, 2 CMND, 1 số tiền khá lớn cùng 1 chai thuốc diệt cỏ đã sử dụng. Bên cạnh đó, tại hiện trường cơ quan công an còn tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư ông Lâm kể về việc thiếu nợ 2 tỷ đồng. Công an nhận định nhiều khả năng người chồng giết vợ rồi tự sát vì nợ nần.

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