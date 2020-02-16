Chân dung gã chồng giết vợ vào mùng 3 Tết rồi trốn lên rừng ăn chuối, uống nước ruộng sống qua ngày

Xã hội 16/02/2020 10:44

Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

Sau gần 20 ngày lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Đình Oong (sinh năm 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đã ra đầu thú sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã xảy ra mâu thuẫn với vợ từ 29 Tết về khoản tiền vợ vay chuẩn bị làm nhà.

Theo thông tin trên báo Giao thông, đến chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết), sau khi Oong đi chơi bóng về hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Nguyên nhân là do Oong ham mê cờ bạc, nướng hết tiền làm nhà vào trò đỏ đen. Trong lúc cãi nhau, Oong đã hành hung và giết chết vợ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên rừng. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Oong chỉ ăn chuối rừng, uống nước ao, ruộng sống qua ngày. 

sat hai vo 1
Sau khi sát hại vợ, người chồng bỏ trốn lên rừng gần 20 ngày - Ảnh: Internet

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành truy tìm, vận động, thuyết phục, dùng các biện pháp nghiệp vụ, loa phóng thanh kêu gọi, chốt chặn tại những địa điểm đối tượng này đến tìm thức ăn, nước uống. Vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 15/2 vừa qua, vì không còn đường trốn nên Oong đã ra đầu thú.

Như tin trước đó đã đưa, vào khoảng 19 giờ ngày 27/1, bà H.T.D (44 tuổi, vợ Oong) được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ, đắp kín từ đầu đến chân. Sau khi mọi người kiểm tra thì phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương, xung quanh nhà có nhiều vết máu. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương. 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này. 

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   Bắc Kạn mâu thuẫn với vợ chồng giết vợ

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 8 giờ 57 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 12 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản