Sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết, người chồng bỏ trốn lên rừng. Trong những ngày lẩn trốn, đối tượng chỉ ăn chuối rừng, uống nước sông, ruộng sống qua ngày.

Sau gần 20 ngày lẩn trốn, đối tượng Nguyễn Đình Oong (sinh năm 1975, trú tại thôn Khau Chủ, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) đã ra đầu thú sau khi sát hại vợ vào mùng 3 Tết. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã xảy ra mâu thuẫn với vợ từ 29 Tết về khoản tiền vợ vay chuẩn bị làm nhà.

Theo thông tin trên báo Giao thông, đến chiều 27/1 (tức mùng 3 Tết), sau khi Oong đi chơi bóng về hai vợ chồng lại tiếp tục cãi nhau. Nguyên nhân là do Oong ham mê cờ bạc, nướng hết tiền làm nhà vào trò đỏ đen. Trong lúc cãi nhau, Oong đã hành hung và giết chết vợ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn lên rừng. Trong suốt thời gian bỏ trốn, Oong chỉ ăn chuối rừng, uống nước ao, ruộng sống qua ngày.

Sau khi sát hại vợ, người chồng bỏ trốn lên rừng gần 20 ngày - Ảnh: Internet

Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành truy tìm, vận động, thuyết phục, dùng các biện pháp nghiệp vụ, loa phóng thanh kêu gọi, chốt chặn tại những địa điểm đối tượng này đến tìm thức ăn, nước uống. Vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 15/2 vừa qua, vì không còn đường trốn nên Oong đã ra đầu thú.

Như tin trước đó đã đưa, vào khoảng 19 giờ ngày 27/1, bà H.T.D (44 tuổi, vợ Oong) được người nhà phát hiện trong tư thế nằm ngủ, đắp kín từ đầu đến chân. Sau khi mọi người kiểm tra thì phát hiện trên người nạn nhân có nhiều vết thương, xung quanh nhà có nhiều vết máu. Mặc dù được người thân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do bị vỡ hộp sọ, đa chấn thương.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này.

Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

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