Phát hiện người chồng giết vợ rồi tự tử, người dân nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình.

Mới đây, trao đổi với báo chí, ông Huỳnh Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng cho biết bệnh viện vừa cứu sống 2 nạn nhân trong nghi án chồng giết vợ rồi tự tử. Được biết vết thương của cả hai đều hết sức phức tạp và nghiêm trọng.

Vì mâu thuẫn gia đình, người chồng giết vợ rồi tự tử - Ảnh: Internet

Trước đó, vào chiều 10/11, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng tiếp nhận 2 bệnh nhân là Đ.Đ.X (50 tuổi) và O.T.H (48 tuổi, cùng ngụ xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng). Cả hai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng lơ mơ, da tái nhợt do vết thương ở cổ rất nghiêm trọng, mất nhiều máu.

Theo thông tin bác sĩ Huỳnh Ngọc Thành chia sẻ trên Thanh niên, vết thương của bệnh nhân X. sâu hơn 4cm và kéo dài hơn 20cm ở vùng trước cổ khiến một phần cơ xương đòn bị đứt. Bệnh nhân H. có 2 vết thương ở cổ sâu hơn 3cm và mỗi vết thương dài khoảng 8cm.

Hiện sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định, có thể tự đi lại và ăn cháo - Ảnh: Internet

Ngay sau khi tiếp nhận 2 bệnh nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển vào phòng mổ tiến hành truyền máu và phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Sau hơn 1 giờ cấp cứu, cả 2 đã được cứu sống.

Theo kết quả điều tra ban đầu của chính quyền địa phương, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên là do mâu thuẫn gia đình. Trưa 10/11, ông X. đi nhậu về, 2 vợ chồng cãi nhau dẫn đến xô xát. Sau đó người chồng dùng dao cứa cổ vợ rồi tự tử. May mắn người nhà và hàng xóm phát hiện kịp thời và đưa đến cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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