Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác tại Thái Bình, cộng đồng mạng đã tìm được Facebook nghi can.

Nhiều giờ qua, vụ án chồng giết vợ mới cưới tại Thái Bình đang gây xôn xao dư luận. Theo đó, vào khoảng 17 giờ chiều qua (13/11), Bùi Văn Cường (23 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) sát hại vợ là Đ.H.P (18 tuổi) rồi tẩm xăng đốt xác. Theo thông tin trên Infonet, cặp đôi vừa cưới được 4 tháng, nạn nhân hiện đang mang bầu.

Vụ án chồng giết vợ rồi đốt xác gây rúng động dư luận nhiều giờ qua - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi thông tin về vụ án được các phương tiện truyền thông chia sẻ, cư dân mạng đã tìm được Facebook của người chồng.

Trên trang cá nhân, nam thanh niên này thường xuyên thể hiện tình cảm với người vợ trẻ. Cụ thể, trên tài khoản Facebook C.S (được cho là của đối tượng Cường), ảnh đại diện là ảnh thân thiết giữa 2 vợ chồng. Thậm chí nam thanh niên này còn tự giới thiệu là “yêu vợ thương con”. Cách đây gần 2 tháng, đối tượng còn đăng ảnh đi du lịch cùng vợ. Không ai ngờ chỉ sau 4 tháng kết hôn, Cường đã nhẫn tâm sát hại vợ.

Trên trang cá nhân, người chồng để hình ảnh ngọt ngào cùng dòng giới thiệu 'yêu vợ thương con' - Ảnh chụp màn hình

Cách đây gần 2 tháng, Cường còn đăng ảnh đi du lịch với vợ - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại, vụ án mạng nghiêm trọng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của đối tượng và hy vọng kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị thích đáng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án. Nghi can đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Mới cưới 4 tháng, chồng giết vợ 18 tuổi rồi tẩm xăng đốt xác Chỉ sau 4 tháng kết hôn, người chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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