Thái Bình: Mới cưới 4 tháng, chồng giết vợ 18 tuổi rồi tẩm xăng đốt xác

Tin nóng 14/11/2019 09:42

Chỉ sau 4 tháng kết hôn, người chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ. Nạn nhân được xác định là Đ.H.P (18 tuổi), người chồng gây án là Bùi Văn Cường (23 tuổi, ngụ Hòa Bình). Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn gia đình.

chong giet vo 1
Ngôi nhà xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác gây xôn xao - Ảnh : Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều qua (13/11) tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Vào thời điểm trên, Cường dùng dao cứa cổ vợ. Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt. Sau khi gây án, đối tượng đã dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

chong giet vo 2
Nạn nhân năm nay chỉ mới 18 tuổi và kết hôn được 4 tháng - Ảnh: Internet

Được biết vợ chồng Bùi Văn Cường chỉ mới lấy nhau được 4 tháng. Cường thường xuyên đi làm ăn xa, gần đây Cường mới về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng đau lòng. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện công an huyện Vũ Thư và công an tỉnh Thái Bình vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Khởi tố thanh niên giết vợ sắp cưới

Khởi tố thanh niên giết vợ sắp cưới

Bóp cổ vợ sắp cưới đến chết, Quyết rạch bụng tự tử nhưng không thành. Nghi phạm đang nằm viện điều trị dưới sự giám sát của công an.

Xem thêm
Từ khóa:   Thái Bình mâu thuẫn gia đình án mạng nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 1 giờ 4 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 2 giờ 4 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 3 giờ 4 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 28 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 5 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào