Chỉ sau 4 tháng kết hôn, người chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Mới đây, lãnh đạo UBND xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ. Nạn nhân được xác định là Đ.H.P (18 tuổi), người chồng gây án là Bùi Văn Cường (23 tuổi, ngụ Hòa Bình). Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn gia đình.

Ngôi nhà xảy ra vụ án chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác gây xôn xao - Ảnh : Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, vụ án mạng nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 17 giờ chiều qua (13/11) tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, Thái Bình. Vào thời điểm trên, Cường dùng dao cứa cổ vợ. Sau khi nạn nhân tử vong, đối tượng trùm chăn lên thi thể và tẩm xăng châm lửa đốt. Sau khi gây án, đối tượng đã dùng dao cứa vào cổ tay để tự tử nhưng được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện Cường đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Nạn nhân năm nay chỉ mới 18 tuổi và kết hôn được 4 tháng - Ảnh: Internet

Được biết vợ chồng Bùi Văn Cường chỉ mới lấy nhau được 4 tháng. Cường thường xuyên đi làm ăn xa, gần đây Cường mới về nhà thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng đau lòng. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện công an huyện Vũ Thư và công an tỉnh Thái Bình vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Khởi tố thanh niên giết vợ sắp cưới Bóp cổ vợ sắp cưới đến chết, Quyết rạch bụng tự tử nhưng không thành. Nghi phạm đang nằm viện điều trị dưới sự giám sát của công an.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-binh-moi-cuoi-4-thang-chong-giet-vo-18-tuoi-roi-tam-xang-dot-xac-344237.html