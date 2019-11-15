Chồng giết vợ, đốt xác sau 4 tháng kết hôn: Hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đau lòng

Xã hội 15/11/2019 11:20

Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ rồi quấn chăn đốt xác, tại cơ quan điều tra nghi phạm đã khai báo nguyên nhân gây ra thảm kịch sau 4 tháng kết hôn.

Vụ án chồng giết vợ rồi đốt xác xảy ra vào chiều 13/11 tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình (huyện Vũ Thư, Thái Bình) khiến nhiều người bàng hoàng. Liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này, hiện cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân là chị Đ.H.P (sinh năm 2001, ngụ Hòa Bình, Vũ Thư). Chị P. bị chồng là Bùi Văn Cường (sinh năm 1996, Nguyên Xá, Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình) sát hại.

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Hiện trường vụ án mạng chồng giết vợ rồi đốt xác - Ảnh: Internet
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Vụ án mạng khiến người dân địa phương bàng hoàng - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vì mâu thuẫn vợ chồng nên Cường đã dùng dao giết vợ, sau đó dùng chăn màn phủ lên người nạn nhân rồi đốt. Cụ thể, theo thông tin trên Thế giới trẻ, vào khoảng tháng 10/2019, vì mâu thuẫn với gia đình chồng nên P. được chồng đưa đi Hải Dương và Gia Lai sinh sống. Tuy nhiên, gần đây đôi vợ chồng trẻ lại chuyển về nhà ông L. (ông nội P.) tại xóm 5 Tây Hồ, xã Hòa Bình sinh sống. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày thì Cường vào lại Gia Lai và 2 vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, P. đòi ly hôn.

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Được biết cặp đôi chỉ vừa kết hôn được 4 tháng - Ảnh: Internet

Đến sáng 13/11, Cường từ Gia Lai về đòi hàn gắn tình cảm nhưng không thành. Thuyết phục không được, đối tượng đã lấy một con dao cán gỗ dài 30cm thủ sẵn trong người. Trong lúc cuộc tranh cãi trở nên gay gắt, Cường đã dùng dao đâm chết vợ rồi quấn chăn đốt. Gây án xong, đối tượng dùng dao cắt cổ tay tự tử nhưng vì ngạt khí nên chạy ra ngoài rồi nhảy vào bể nước. Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa Cường đi bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xảy ra sự việc, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa đi khám nghiệm. Khi hoàn thành thủ tục, nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa táng rồi đưa về nhà chồng tại xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để an táng.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chồng giết vợ mới cưới 4 tháng rồi tẩm xăng đốt xác: Những hình ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của nghi phạm

Chồng giết vợ mới cưới 4 tháng rồi tẩm xăng đốt xác: Những hình ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của nghi phạm

Liên quan đến vụ việc chồng giết vợ rồi tẩm xăng đốt xác tại Thái Bình, cộng đồng mạng đã tìm được Facebook nghi can.

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Từ khóa:   Thái Bình án mạng kinh hoàng mâu thuẫn vợ chồng

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