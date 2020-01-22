Nghi án chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử ngoài vườn đêm 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ

Tin nóng 22/01/2020 14:43

Tối 27 Tết, người thân phát hiện đôi vợ chồng trẻ chết thương tâm tại nhà. Theo kết quả điều tra ban đầu, người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Mới đây, trao đổi với báo chí, Công an huyện Phước Tiên, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị này hiện đang điều tra vụ một đôi vợ chồng trẻ tử vong bất thường tại nhà riêng.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, vào tối 21/1 (tức 27 tháng Chạp âm lịch) người thân phát hiện anh T.V.A (30 tuổi, trú thôn 4, xã Tiên Ngọc, huyện Tiên Phước) và vợ là chị V.T.T (30 tuổi) chết thương tâm tại nhà riêng.

Cũng theo nguồn tin trên, vào khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, người thân và hàng xóm nghe tiếng cãi vã lớn trong nhà anh A. thì chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, khi mọi người chạy đến nơi thì phát hiện chị T. tử vong trên giường, phần đầu có vết thương và máu. Còn người chồng không thấy đâu.

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Chồng giết vợ rồi tự sát vào tối 27 Tết bỏ lại 2 con nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Sau một hồi tìm kiếm, người dân phát hiện anh A. chết trong tư thế treo cổ ngoài vườn cách nhà khoảng 50m. Được biết 2 vợ chồng anh A. đã có 2 người con. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan công an cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin đại tá Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chia sẻ trên Zing, nguyên nhân ban đầu được xác định là người chồng giết vợ rồi treo cổ tự tử.

Bên cạnh đó, người nhà nạn nhân còn cho biết thêm, thời gian gần đây giữa hai vợ chồng anh A. thường xảy ra tranh cãi do mâu thuẫn tình cảm. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Phát hiện người chồng giết vợ rồi tự tử, người dân nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình.

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