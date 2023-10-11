Vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư không qua khỏi: Kiểm điểm giáo viên chủ nhiệm

Vụ việc xảy ra vào chiều 4/10, nhiều người hốt hoảng khi phát hiện M. (học sinh lớp 9, Trường THCS Bùi Thị Xuân) rơi tầng 8 chung cư P.H Nha Trang xuống đất tử vong. Trước khi mất, nữ sinh này để lại thư, cùng những tin nhắn với người thân và bạn bè.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 11/10, Trường THCS Bùi Thị Xuân (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) đã có báo cáo gửi Phòng GD-ĐT TP Nha Trang về việc nữ sinh lớp 9 rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất tử vong. Trong đó, ông N.A.T (giáo viên chủ nhiệm lớp của lớp nữ sinh) bị yêu cầu kiểm điểm.

Theo nội dung thư và tin nhắn, nữ sinh bị đổ oan về việc ném bóng vào một bạn nữ và khiến bạn phải đi bệnh viện kiểm tra. Nữ sinh sau đó giải thích với các bạn, thầy giáo rằng mình không ném bóng vào bạn. Nhưng thầy giáo dí khăn lau bảng vào mặt M., yêu cầu lên dãy bàn đầu ngồi, khiến em bị áp lực và lo lắng.

Sau sự việc nữ sinh tử vong, lãnh đạo Trường THCS Bùi Thị Xuân tổ chức họp, kiểm điểm đối với giáo viên chủ nhiệm lớp. Trong giải trình, nam giáo viên thừa nhận có yêu cầu em M. xin lỗi bạn cùng lớp về việc ném bóng vào mặt bạn.

Tuy nhiên, giáo viên này thông tin không biết việc mâu thuẫn giữa học sinh chưa kết thúc và khẳng định bản thân không có hành vi dí khăn lau bảng vào mặt học sinh.

Một giờ học thể dục của Trường THCS Bùi Thị Xuân. Ảnh: VOV

Theo Báo Tiền Phong trước đó, chiều 4/10, người dân sinh sống tại chung cư P.H Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang) phát hiện thi thể nữ sinh tử vong sau khi rơi từ tầng 8 chung cư. Nạn nhân được xác định là em T.M (học sinh lớp 9.4, Trường THCS Bùi Thị Xuân). Trong những lá thư, những dòng tin nhắn gửi người thân và bạn bè trước khi mất, em T.M cho rằng mình bị vu oan ném bóng vào người bạn cùng lớp và thầy giáo chủ nhiệm đã đối xử không tốt với em.

Công an TP Nha Trang đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.