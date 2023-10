Đồng Nai: Hàng trăm người dân hồ hởi săn cá khủng, nhận 'lộc trời' nhờ thủy điện ngưng xả tràn

Theo quan sát, ngoài những ngư dân đánh bắt cá chuyên nghiệp ra, còn có rất nhiều người dân từ các địa phương lân cận cũng về đây, để xem và trải nghiệm săn bắt cá tự nhiên vì đam mê.

Theo một số người dân cho biết, mỗi khi thủy điện Trị An xả tràn, cá từ sông Đồng Nai theo con nước ngược lên thượng nguồn. Khi đến đập tràn, cá bị chặn lại dưới chân đập không thể đi tiếp. Lúc thủy điện đóng cửa xả tràn, cá mắc kẹt ở vùng nước phía dưới chân đập. Đây là thời điểm người dân trông chờ mỗi năm và coi đó như là "lộc trời".

Năm nay lượng cá to ít hơn so với các năm trước. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Báo Lao Động, vào tháng 8/2023 cũng đã có đợt đánh bắt này. Hàng trăm người dân đổ xô về thuỷ điện Trị An bắt cá khủng. kiếm được tiền triệu.

Theo người dân, cá sinh sống ở hồ Trị An có trọng lượng to, có thể lên tới 10 kg - 20 kg. Do đó, khi hồ Trị An xả lũ thì cá theo nguồn nước bơi tới đập tràn. Khi đóng cửa xả lũ thì cá mắc kẹt lại dưới khu vực đập tràn và người dân có thể dễ dàng đánh bắt được.

Theo người dân, cá lăng đuôi đỏ là loại cá được nhiều người dân mua nhất vì có giá trị kinh tế cao, giá dao động từ 300.000 đồng - 500.000 đồng/kg, tuỳ vào trọng lượng, cá có trọng lượng càng lớn thì giá trị càng cao. Hoạt động mua bán diễn ra ngay tại chân đập.

Người dân rất vui mừng khi có 'lộc trời'. Ảnh: Lao Động

Cũng theo Thanh Niên vào năm 2017, mỗi lần thủy điện xả lũ, cá từ dưới hạ lưu theo con nước sẽ bơi ngược lên, đến chân đập thủy điện thì bị chặn lại và nằm lại đây cho nên khu vực này cá rất nhiều.

Vì lúc thủy điện còn xả lũ, nước chảy cuồn cuộn rất nguy hiểm không ai dám xuống, nên phải đợi lúc ngưng xả mới nhào xuống bắt. Mặc dù 10 giờ Thủy điện Trị An mới đóng cửa xả nhưng từ sáng sớm, người dân đã có mặt, đứng sẵn trên bờ chờ đợi.

Thậm chí có người còn cho biết do không nắm rõ chính xác ngày giờ ngưng xả lũ nên từ ngày hôm qua họ đã ra đợi và thay phiên nhau canh chừng. Dụng cụ mang theo để bắt cá có đủ thể loại, từ lưới, chài, vợt đến cả dụng cụ chích điệnSau khoảng 1 tiếng quần thảo dưới chân đập, người dân đã bắt được hàng trăm ký cá như chép, tra, lăng, mè, rô phi… trong đó có nhiều con cá khủng nặng cả 10 kg.