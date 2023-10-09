Vụ nữ người mẫu đi xe mô tô thả hai tay: Luật sư nhận định, có thể phạt cảnh cáo hoặc giam giữ

Xã hội 09/10/2023 15:14

Nếu hành vi của người này làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý về việc gây rối trật tự công cộng.

Theo Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM thông tin trên PLO cho hay, theo thông tin vụ việc, đoạn đường nơi người mẫu này điều khiển xe mô tô nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho Nhà nước.

"Nói cách khác, đoạn đường này nằm trong khu vực nội bộ, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó không có căn cứ để áp dụng, xử phạt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ"- luật sư Mạch nói.

Cũng theo luật sư, hiện nay, Công an Thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc. Trong trường hợp chứng minh được hành vi của người này làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý về việc gây rối trật tự công cộng.

Vụ nữ người mẫu đi xe mô tô thả hai tay: Luật sư nhận định, có thể phạt cảnh cáo hoặc giam giữ - Ảnh 1
Luật sư nhận định vụ việc. Ảnh: Dân Trí

"Về chế tài xử lý: Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021, người có hành vi gây mất trật tự công cộng ở khu dân cư thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng"- luật sư Mạch thông tin trên PLO cho hay.

Cũng theo luật sư, ngoài ra, nếu người này gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị xử lý về Tội gây rối trật tự công cộng tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến cao nhất là 7 năm.

Theo Dân Trí trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ người mẫu lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Đáng nói, người này thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi hai chân sang một bên, thậm chí dang cả hai tay khi xe chạy tốc độ cao.

Vụ nữ người mẫu đi xe mô tô thả hai tay: Luật sư nhận định, có thể phạt cảnh cáo hoặc giam giữ - Ảnh 2
Nữ người mẫu lái xe mô tô thả hai tay. Ảnh: PLO

Trưa 9/10, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã gửi giấy mời làm việc đối với bà Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh) để làm rõ hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với nhiều động tác nguy hiểm như dang, thả hai tay.

Tuy nhiên, nữ người mẫu này vẫn chưa đến cơ quan công an làm việc. Lực lượng chức năng vẫn đang xác minh, làm rõ hành vi của người này.

 

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Từ khóa:   người mẫu lái xe tin xã hội luật giao thông đường bộ

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