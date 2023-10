Vụ nữ người mẫu đi xe mô tô thả hai tay: Luật sư nhận định, có thể phạt cảnh cáo hoặc giam giữ

"Nói cách khác, đoạn đường này nằm trong khu vực nội bộ, không phải là tuyến đường giao thông công cộng, chưa kết nối với các tuyến đường giao thông. Do đó không có căn cứ để áp dụng, xử phạt theo quy định của Luật Giao thông đường bộ"- luật sư Mạch nói.

Theo Luật sư Võ Đan Mạch, Đoàn luật sư TP.HCM thông tin trên PLO cho hay, theo thông tin vụ việc, đoạn đường nơi người mẫu này điều khiển xe mô tô nằm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm - do chủ đầu tư là Công ty Đại Quang Minh quản lý, chưa bàn giao cho Nhà nước.

Cũng theo luật sư, hiện nay, Công an Thành phố Thủ Đức đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, xác minh vụ việc. Trong trường hợp chứng minh được hành vi của người này làm ảnh hưởng đến trật tự, an toàn, an ninh xã hội thì tuỳ thuộc vào hành vi có thể xem xét, xử lý về việc gây rối trật tự công cộng.

Luật sư nhận định vụ việc. Ảnh: Dân Trí

"Về chế tài xử lý: Theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định 144/2021, người có hành vi gây mất trật tự công cộng ở khu dân cư thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng"- luật sư Mạch thông tin trên PLO cho hay.