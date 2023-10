Đối tượng ở Thanh Hóa đã trốn khỏi địa phương và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một chung cư ở Hà Nội.

Theo Báo Người Lao Động, ngày 8-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt được Lê Văn Bình (SN 1992, ngụ phố 2, phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa), là nghi phạm dùng dao đâm chết một nam thanh niên đang chụp ảnh trước quán bia ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa khuya hôm 6-10.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút, ngày 6-10, khi anh Nguyễn Hữu G. (SN 1989, ngụ phố Châu Bình, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn) đang đứng chụp ảnh trước quán bia Pub Beer Moi (phố Phú Cường, phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa) thì bất ngờ bị Bình từ ngoài đường đi tới cầm dao đâm liên tiếp vào người.

Hình ảnh camera ghi lại. Ảnh: Người Lao Động

Đến 23 giờ ngày 7-10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng 2 người khác khi những người này đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở TP Hà Nội.

Cũng theo Báo Dân Việt, xác nhận với báo chí, ông Lưu Doãn Ơn – Chủ tịch UBND phường Quảng Tâm, TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) cho biết, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc khiến nam thanh niên tử vong.

Nam thanh niên áo trắng bị đâm liên tiếp trước quán bia. Ảnh cắt từ clip

Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện 71 Trung ương nhưng không qua khỏi.

Vụ việc được nghi ngờ do mâu thuẫn cá nhân. Hiện, các nghi phạm đã được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

