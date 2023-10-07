TP.HCM: Bé trai 9 tuổi hốt hoảng đuổi theo kẻ cướp điện thoại, xem hình ảnh ai cũng phẫn nộ

Xã hội 07/10/2023 22:13

Do cả tin, bé N đã đưa điện thoại cho người đàn ông. Đối tượng này cầm điện thoại của cháu bé và lên xe máy bỏ chạy.

Theo thông tin từ Báo Tuổi Trẻ, ngày 7-10, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip do camera ghi lại hình ảnh một bé trai vừa tri hô vừa chạy bộ đuổi theo một người đàn ông chạy xe máy trong hẻm.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, clip trên do camera tại hẻm đường Nguyễn Thị Căn (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) ghi lại.

TP.HCM: Bé trai 9 tuổi hốt hoảng đuổi theo kẻ cướp điện thoại, xem hình ảnh ai cũng phẫn nộ - Ảnh 1

Camera ghi hình bé trai vừa tri hô vừa đuổi theo người đàn ông lấy điện thoại. Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin ban đầu, chiều 5-10, một người đàn ông đi xe máy dừng trước một căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Thị Căn rồi nói chuyện với hai bé trai (9 tuổi và 11 tuổi) đang ở trong nhà.

Khi nghe người đàn ông trên nói, bé trai trong nhà đã cầm chiếc điện thoại đưa ra cho ông ta.

Lúc này người đàn ông lấy chiếc điện thoại rồi rồ ga chạy đi. Một bé trai liền vừa la lên vừa chạy đuổi theo ông ta một đoạn nhưng không kịp.

TP.HCM: Bé trai 9 tuổi hốt hoảng đuổi theo kẻ cướp điện thoại, xem hình ảnh ai cũng phẫn nộ - Ảnh 2
Con hẻm nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Tiền Phong

Cũng theo Báo Tiền Phong, chị T cho biết, chiếc điện thoại bị mất giá trị không lớn. Tuy nhiên, do uất ức, hơn 2 ngày sau tinh thần của bé N mới ổn định trở lại.

Sau khi vụ việc xảy ra, người thân của cháu bé đã trình báo cơ quan chức năng và Công an phường Tân Thới Hiệp đã xuống ghi nhận hiện trường, trích xuất camera an ninh để truy xét kẻ gian.

 

 

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Từ khóa:   TP.HCM bé trai tin xã hội

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