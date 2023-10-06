Hà Nội: Xót xa nam shipper qua đời ngay trên phố sau va chạm, khẩn cấp tìm nhân chứng

Xã hội 06/10/2023 15:54

Công an quận Thanh Xuân đề nghị người nào biết thông tin, có camera hành trình hoặc chứng kiến vụ tai nạn thì cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một nam shipper đi xe máy tử vong trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Công an quận Thanh Xuân đề nghị người nào biết thông tin, có camera hành trình hoặc chứng kiến vụ tai nạn thì cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Xót xa nam shipper qua đời ngay trên phố sau va chạm, khẩn cấp tìm nhân chứng - Ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn tại đường Lê Trọng Tấn. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo VTC, trước đó, khoảng 14h20 ngày 5/10, anh L.Đ.T. (SN 1983, ở La Khê, quận Hà Đông) lái xe máy BKS: 88LD- 403.11 trên đường Lê Trọng Tấn, theo hướng Ngã Tư Sở về Định Công.

Khi tới trước cửa nhà số 210 Lê Trọng Tấn, xe máy của anh T. va chạm với xe buýt chạy cùng chiều. Vụ tai nạn làm anh T. tử vong tại chỗ.

Hà Nội: Xót xa nam shipper qua đời ngay trên phố sau va chạm, khẩn cấp tìm nhân chứng - Ảnh 2
Công an quận Thanh Xuân đề nghị người nào biết thông tin, có camera hành trình hoặc chứng kiến vụ tai nạn thì cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: VTC

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

 

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Từ khóa:   tai nạn Hà Nội tin xã hội

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