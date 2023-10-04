Vụ bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm: Những người liên quan kháng cáo với lí do gì?

Bên cạnh đó, bà Đinh Thị Lan (người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) cũng có đơn kháng cáo.

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, bị cáo Đặng Anh Quân (45 tuổi, Tiến sĩ luật), Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi và Huỳnh Công Tân (nhân viên của bà Hằng) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đồng thời, bà Lan kháng cáo đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét tư cách tham gia tố tụng của mình là bị hại trong vụ án và xem xét yêu cầu bồi thường thiệt hại. Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, Đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam), đến nay tòa chưa nhận được thông tin về việc bị cáo này có kháng cáo hay không.

Theo đó, người phụ nữ này kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Bà Lan cho rằng bản án sơ thẩm tuyên chưa đúng, ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó vào ngày 21-9, Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù, Đặng Anh Quân 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (trưởng phòng truyền thông, Công ty cổ phần Đại Nam) cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phương Hằng thừa nhận hành vi phạm tội, trình bày bị cáo đã phải trả giá đắt, khiến bị cáo vô cùng hối hận.

Ba bị cáo Hà, Nhi, Tân cũng thừa nhận hành vi phạm tội. Ảnh: Dân Trí

Riêng bị cáo Đặng Anh Quân kêu oan. Bị cáo Quân bào chữa rằng nhận lời mời tham gia livestream với bà Hằng là để phản biện xã hội, phản biện những hiện tượng tiêu cực trong xã hội; qua đó bị cáo muốn phổ biến đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước đến người nghe.

Đại diện viện kiểm sát đối đáp: Bị cáo Quân luôn khẳng định mình là người am hiểu pháp luật, bị cáo tham gia livestream là để phản biện các hiện tượng xã hội nhưng quên mất phải phản biện người gần bị cáo nhất là bị cáo Hằng.

Bị cáo Quân là tiến sĩ luật, là người am hiểu pháp luật và là giảng viên đại học luật, lẽ ra bị cáo phải nhận thức được những sai phạm của bị cáo Hằng, ngăn cản bị cáo Hằng, nhưng ngược lại bị cáo còn ủng hộ tinh thần cho bị cáo Hằng.