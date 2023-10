Hà Nội: Đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy siêu thị Winmart ở Mai Dịch

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định vị trí xảy ra cháy tại khu vực quầy hàng để đồ của siêu thị Winmart.

Thông tin từ Báo Gia Đình và Xã hội, tối ngày 3/10, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 10h20 cùng ngày, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy siêu thị Winmart ở số 23 Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Theo Công an TP Hà Nội, nguyên nhân ban đầu xảy ra cháy do chập điện.

Trước đó, sau khi nhận được thong tin vụ cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an TP và Công an quận Cầu Giấy khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Hiện trường bên trong khu vực cháy. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Thời điểm khi phát hiện xảy ra cháy, người dân đã dùng bình chữa cháy để chữa cháy. Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định vị trí xảy ra cháy xuất phát từ ổ cắm điện tại khu vực quầy hàng để đồ của siêu thị Winmart.

Một số mặt hàng như: bim bim, giấy ăn, giấy gói quà,... để bên dưới bị cháy biến dạng. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phun nước làm mát khu vực xảy ra cháy. Đến khoảng 10h35 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Diện tích đám cháy khoảng 0,5 m2, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Giáo dục Thủ đô

Công an quận Cầu Giấy đã điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy có mặt để tiến hành cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

