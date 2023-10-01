Cụ thể, kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải; trong đó, tập trung kiểm tra quy trình bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô của đơn vị và xử lý vi phạm theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 15/10/2023.

Theo thông tin từ Báo VietnamPlus, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 30/9, tại xã Phú Lợi, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai khiến 5 người tử vong, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra toàn bộ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ôtô đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi.

Trước đó, vào hồi 2h40 ngày 30/9, tại Km48 Quốc lộ 20 (xã Phú Lợi, trái tuyến thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), xe ôtô khách giường nằm BKS 50F-004.83 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi lưu thông hướng Dầu Giây-Đà Lạt đã va chạm vào đuôi xe tải BKS 60C-345.13 lưu thông cùng chiều, sau đó tiếp tục lao sang bên trái đường va chạm với ôtô khách 16 chỗ mang BKS 86B-015.75 (nhà xe Hải Đăng) lưu thông hướng ngược lại.

Cũng theo Thanh Niên, liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm 4 người tử vong xảy ra trên QL20 vào rạng sáng 30.9, đến sáng 1.10 ghi nhận thêm một người tử vong.

Do chấn thương quá nặng, sáng 1.10 nạn nhân Phạm Thị Mót (45) tuổi đã tử vong. Trong ảnh là em Huyền, con ruột nạn nhân Mót cũng gặp nạn và đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

Thông tin mới về tình hình sức khỏe những nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: Thanh Niên

Nạn nhân thứ 5 tử vong là chị Phạm Thị Mót (45 tuổi), trước đó chị Mót nhập Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống. Tiên lượng xấu.

Dù đã cố gắng cứu chữa nhưng do các chấn thương quá nặng, đến khoảng 5 giờ ngày 1.10 thì nạn nhân tử vong.

Cùng bị nạn và nhập viện với chị Mót còn có con gái là Bùi Thị Thu Huyền (18 tuổi). Tình trạng của bệnh nhân Huyền khá hơn, nhập viện trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. Chẩn đoán tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân.

Theo người nhà, Huyền vừa đậu vào một trường cao đẳng ở TP.HCM, thứ hai tới (ngày 2.10) là nhập học. Rạng sáng 30.9, người mẹ đưa con lên TP.HCM để nhập học, giữa đường thì gặp nạn.

Ngoài 2 mẹ con chị Mót, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang điều trị 2 nạn nhân nữa, trong đó có nạn nhân Giang Thị Ba (65 tuổi) bị thương rất nặng, tiên lượng xấu.