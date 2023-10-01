Đắk Lắk: Người phụ nữ hơn 5 năm bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho nhiều người

Trước đó, ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được đơn tố giác tội phạm của chị P. (ngụ huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) tố cáo Hoàng Thị Lên (38 tuổi, ngụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) đã có hành vi bán 2 mẹ con chị S. (chị gái của chị P., ngụ huyện Ea Súp) sang Trung Quốc.

Thông tin trên Báo Tiền Phong cho hay, ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 2 mẹ con sau hơn 5 năm bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ.

Đến tháng 8/2023, thông qua ứng dụng mạng xã hội Wechat, chị S. liên lạc được với em gái của mình ở Việt Nam và kể lại quá trình bị Lên lừa bán sang Trung Quốc làm vợ, thường xuyên bị đánh đập, bóc lột sức lao động. Trong suốt 5 năm ở Trung Quốc, chị S. lần lượt bị bán, ép làm vợ của nhiều người đàn ông.

Theo nội dung đơn, sau Tết Nguyên đán năm 2018, chị S. nói với gia đình sẽ cùng con gái 1 tuổi đi xe khách với Lên đi tỉnh Cao Bằng thăm quê. Nhưng sau đó, gia đình chị P. mất liên lạc với mẹ con chị S.

Cũng theo Báo Lao Động, tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác lập chuyên án điều tra. Sau 2 ngày tiếp nhận đơn tố giác, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các tổ chức và bộ đội biên phòng giải cứu thành công được 2 mẹ con chị S.

Làm việc công an, đối tượng Lên khai nhận, thông qua mạng xã hội, Lên quen biết với 1 người phụ nữ tên Cơ hiện đang sinh sống tại Trung Quốc.

Đầu năm 2018, Cơ nói có 1 người đàn ông Trung Quốc muốn lấy vợ người Việt Nam và hỏi Lên có quen biết ai thì giới thiệu.

Sau đó, Lên đã dụ dỗ rồi đưa 2 mẹ con chị S. lên xe khách ra tỉnh Cao Bằng. Tại đây, Lên và Cơ đã đưa nạn nhân vượt biên sang Trung Quốc rồi bán cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 4.000 nhân dân tệ.

Trong 5 năm ở Trung Quốc, chị S. bị bán làm vợ qua nhiều người đàn ông và thường xuyên hứng chịu đòn roi, bóc lột sức lao động.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Người phụ nữ được đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo Tuổi Trẻ, có nhiều trường hợp tương tự xảy ra. Chẳng hạn như trường hợp người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Bị bán 2 lần, 26 năm được ra chợ 1 lần như bà Trần Thị Lô - mất 26 năm liên lạc với gia đình.

Qua lời kể của bà Lô, năm 1996 sau khi bị một người Việt lừa đưa sang Trung Quốc, bà bị bán hai lần. Lần đầu bà bị bán cho một người để họ chăm sóc người thân một thời gian ngắn. Sau đó bà tiếp tục bị bán cho một người đàn ông lớn tuổi ở Hải Nam, Trung Quốc.

Những năm tháng sống ở Trung Quốc, cuộc sống của bà Lô khá cơ cực. Do không có giấy tờ tùy thân nên cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn trong không gian nhỏ trong làng. Suốt 26 năm ở Trung Quốc, bà chỉ được đi chợ một lần. Thậm chí bà Lô không biết cụ thể nơi mình đang sống.

Đêm đầu tiên trở về nhà sau 26 năm mất liên lạc, bà Lô khóc nhiều vì nhớ con. Qua nhiều kết nối, người con thứ 2 của bà Lô đã gọi cho người mẹ.