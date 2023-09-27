Nghi phạm đến trước quầy giao dịch của ngân hàng, đưa một chiếc ba lô và dùng súng tự chế uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Theo TPO, nghi phạm bị bắt là Võ Thanh Hòa (27 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho). Hòa bị bắt khoảng 15 giờ ngày 27/9, tại phường 10, TP. Mỹ Tho.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 25/9, nghi phạm Hòa đeo khẩu trang, mang ba lô màu đen, chạy xe máy không biển số đến Phòng giao dịch ngân hàng nằm trên đường Ngô Gia Tự, xã Trung An, TP. Mỹ Tho). Tại đây, đối tượng này đến trước quầy giao dịch của ngân hàng, đưa cho nhân viên 1 chiếc ba lô và dùng súng tự chế uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp tiền.

Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm cầm vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên ngân hàng. Ảnh: TPO

Cũng theo VietNamNet, lúc này, nhân viên ngân hàng nhanh trí đưa hết tiền vào két sắt khóa lại. Người của ngân hàng yêu cầu đối tượng vào kho để lấy tiền nhưng gã không đồng ý.

Nhân viên ngân hàng chạy vào kho chốt cửa, cố thủ bên trong. Do đó, đối tượng không cướp được tiền của ngân hàng. Nhân viên ngân hàng nhấn còi báo động khẩn cấp có kết nối với Trung tâm Cảnh sát 113.

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: VietNamNet

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động và vệ sĩ bảo vệ vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và người dân đến giao dịch.

Đối tượng Hòa đã bỏ súng tự chế và lên xe máy tẩu thoát ngay sau đó. Công an tỉnh Tiền Giang khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy bắt nghi phạm.

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