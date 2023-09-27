Thanh Hóa: Lũ lớn khiến 4 người mắc kẹt trong rừng, 1 người mất tích

Xã hội 27/09/2023 15:04

Lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường tìm kiếm người dân mất tích khi đi đánh cá.

Theo Báo VietNamNet, trưa ngày 27/9, ông Lê Đức Tuấn, Chủ tịch UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường tìm kiếm người dân mất tích khi đi đánh cá.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 26/9, anh Cao Ngọc Trường (SN 1980, trú thôn Quang Trung, xã Bình Lương) cùng một số người dân địa phương rủ nhau vào khu vực khe Hận nằm trong Vườn quốc gia Bến En để đánh bắt cá.

Đến khoảng 2h sáng ngày 27/9, trên đường trở về khi đang bơi qua suối thì anh Trường bị nước cuốn trôi mất tích.

Thanh Hóa: Lũ lớn khiến 4 người mắc kẹt trong rừng, 1 người mất tích - Ảnh 1

Lực lượng chức năng ở huyện Như Xuân đặt biển cảnh báo để cấm người dân qua lại. Ảnh: VietNamNet

“Khu vực nạn nhân mất tích nằm sâu trong rừng nên lực lượng chức năng phải đi xuồng máy dưới nhánh sông của Vườn quốc gia Bến En, sau đó đi bộ đường rừng để tiếp cận hiện trường. Hiện do nước suối dâng cao nên có 4 người vẫn đang mắc kẹt trong rừng”, ông Tuấn cho biết thêm.

Được biết, khu vực hiện trường nơi nạn nhân đánh cá cách khu dân cư khoảng 8km và không có sóng điện thoại.

Cũng theo Báo Công lý, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp. khoảng 2 giờ sáng ngày 27/9, nhà hàng nổi Hải Dương trong lúc chuẩn bị kéo vào trú mưa gió ở kênh Phóng Thủy, giáp sông Nhật Lệ thì bị đứt dây neo trôi ra cửa biển. Chủ nhà hàng nổi Hải Dương là ông Phạm Văn Dương, trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới.

Thanh Hóa: Lũ lớn khiến 4 người mắc kẹt trong rừng, 1 người mất tích - Ảnh 2

Nhà hàng nổi được người lực lượng chức năng cùng người dân kéo vào neo đậu an toàn. Ảnh: Công lý

Tại khu vực trên nước chảy xiết, sóng đánh lớn mà trên nhà hàng nổi có 4 người. Sợ nhà hàng bị cuốn trôi ra biển nên người dân đã hỗ trợ buộc dây vào xung quanh để giằng néo. Trong lúc thả neo để cố định nhà hàng nổi, ông Phạm Văn Dương bị dây neo quấn vào chân bị thương.

Ngay sau đó, các lực lượng phối hợp gia đình, người dân địa phương hỗ trợ đưa người, tài sản trên nhà hàng vào bờ và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Đến khoảng 8 giờ sáng nay 27/9, lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ phối hợp với người dân kéo nhà hàng nổi này vào neo đậu an toàn.

 

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Từ khóa:   lũ lụt Thanh Hóa tin xã hội

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