Hà Nội: Hai người phụ nữ rao bán 'bùa phép' mê tín trên mạng xã hội bị xử phạt

Thông tin trên Báo VietNamNet cho hay, tối 26/9, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản Faceook thường xuyên đăng tải các bài viết rao bán “bùa phép” có nội dung mê tín, dị đoan lên mạng xã hội.

Tiến hành xác minh, công an đã làm rõ được các chủ tài khoản là Đ.K.T. (SN 1994, ở Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) và N.T.N. (SN 1993, ở Phúc La, Hà Đông, Hà Nội). Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an quận Đống Đa và Công an quận Hà Đông mời 2 người này lên trụ sở làm việc.