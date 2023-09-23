Cháy tại Nghệ An, người dân chung cư hốt hoảng dập lửa

Xã hội 23/09/2023 15:25

Người dân ở tầng 2 chung cư hoảng hồn khi phát hiện khói nghi ngút từ 1 căn hộ ở tầng này.

Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 23/9, ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Quán Bàu, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, một căn hộ thuộc tòa nhà CT1 (chung cư K.T) trên địa bàn bỗng xuất hiện khói nghi ngút.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy lúc 11h cùng ngày. Thời điểm đó, người dân ở tầng 2 chung cư hoảng hồn khi phát hiện khói nghi ngút từ 1 căn hộ ở tầng này. Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng phá cửa, khống chế sự việc.

Cháy tại Nghệ An, người dân chung cư hốt hoảng dập lửa - Ảnh 1

Người dân phá cửa khống chế nguy cơ đám cháy bốc lên. Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo VietNamNet, thông tin ban đầu từ người dân, chủ nhà sử dụng bếp gas nấu thức ăn, do bất cẩn đi ra ngoài không chú ý làm nồi thức ăn bị cháy, bốc khói trắng.

"Sự việc cháy nhỏ trong một căn phòng, không ảnh hưởng đến căn hộ khác ở trong khu vực chung cư. Do người dân nấu ăn, lúc ra ngoài không chú ý dẫn đến lửa cháy tại bếp", một lãnh đạo phường cho biết.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cũng theo VnExpress, thời gian gần đây, vụ cháy chung cư ở Hà Nội khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. 

Hơn 23h ngày 12/9, lửa bốc lên tại tầng trệt chung cư. Khoảng 150 người trong hơn 40 căn hộ vội tìm đường thoát thân. Một số lên tầng thượng kêu cứu, số khác nhảy xuống mái tôn hai nhà dân bên cạnh...

Cháy tại Nghệ An, người dân chung cư hốt hoảng dập lửa - Ảnh 2

Hàng chục xe máy ở tầng trệt bị cháy rụi. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 cảnh sát đã tới hiện trường 10 phút sau đó. Tuy nhiên, chung cư nằm sâu trong ngõ chỉ rộng 3 m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Cảnh sát phải dòng dây đưa vòi rồng vào hiện trường. Tòa nhà thiết kế kiểu ống, chỉ có một lối ra ở cửa chính nên công tác cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tòa chung cư bị cháy được thiết kế kiểu ống, tầng một để xe, các tầng còn lại là căn hộ cho thuê. Mỗi tầng có 5 căn hộ, khoảng 20-40 m2, có logia dùng để phơi quần áo. Hai mặt logia gắn song inox, có ô thoát ra ngoài nhưng không có thang xuống.

UBND TP Hà Nội đã hỗ trợ 37 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong, 12,4 triệu đồng với người bị thương. Thành phố cũng trợ giúp sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng, trong 6 tháng. Người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ toàn bộ chi phí.

 

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Từ khóa:   cháy ở Nghệ An PCCC chữa cháy

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