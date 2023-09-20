Đau lòng thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ Cà Mau hành hạ: Ép ăn thằn lằn sống, dùng tay, cây đánh lên người

Xã hội 20/09/2023 14:53

Thiếu nữ 16 tuổi đã có rất nhiều lần bị bà chủ hành hạ. Trong đó, có lần ép ăn thằn lằn sống và những lần dùng đòn roi đánh lên người.

Thông tin từ Báo Dân Trí, ngày 20/9, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cho biết, sở vừa có báo cáo UBND tỉnh này vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hành hạ.

Qua điều tra của Công an huyện Trần Văn Thời, vào tháng 5/2022, gia đình của em N.T.B.V. (16 tuổi) thiếu bà Lê Thị Kiểu (43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời) 40 triệu đồng.

Bà Kiểu đưa V. và em trai tên Q. (11 tuổi) về nhà ở, cho Q. đi theo ghe biển; còn V. làm việc nhà cho Kiểu và làm công tại xí nghiệp thủy sản, lương mỗi tháng hơn 3,7 triệu đồng. Việc ăn uống, sinh hoạt của em V. đều tại nhà bà Kiểu.

Trong thời gian ở nhà bà Kiểu, V. bị Kiểu đánh, hành hạ nhiều lần. Lần đầu tiên xảy ra trước Tết Nguyên đán năm 2023, bà Kiểu bắt một con thằn lằn sống ép em V. ăn.

Đau lòng thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ Cà Mau hành hạ: Ép ăn thằn lằn sống, dùng tay, cây đánh lên người - Ảnh 1

Em V. nhiều lần bị bà chủ hành hạ. Ảnh: Dân Trí

Cách lần đầu khoảng 2 tháng, bà Kiểu dùng cây trúc khô đánh nhiều cái vào người V.. Một tháng sau, em V. làm sai công việc, bà Kiểu dùng cây trúc đánh nhiều cái. Khoảng 3 ngày kế tiếp, bà Kiểu dùng tay đánh vào miệng của em V..

Ngày 7/9, bà Kiểu dùng tay đánh vào mặt V. khiến em bị ngã. Sau đó, bà Kiểu tiếp tục dùng cây trúc đánh nhiều cái vào người em V..

Do bị đánh và hành hạ nhiều lần, chiều 7/9, em V. trốn khỏi nhà bà Kiểu rồi về nhà mẹ ruột ở tỉnh Hậu Giang, cho đến khi sự việc được phát hiện.

Cũng theo VOV, liên quan vụ việc này, vào ngày 9/9, Công an huyện Trần Văn Thời đã tiến hành tạm giữ bà Lê Thị Kiểu để điều tra. Đến ngày 11/9, Viện kiểm sát huyện Trần Văn Thời đã có quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Trần Văn Thời đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Lê Thị Kiểu với cáo buộc hành hạ người khác.

Đau lòng thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ Cà Mau hành hạ: Ép ăn thằn lằn sống, dùng tay, cây đánh lên người - Ảnh 2
Em N.N.V. bị chủ nhà đánh đập. Ảnh: VOV

Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cà Mau gửi nội dung báo cáo trên đến UBND tỉnh Cà Mau và đề xuất, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Công an tỉnh này chỉ đạo lực lượng ngành nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý theo đúng quy định pháp luật; UBND huyện Trần Văn Thời cập nhật kịp thời diễn biến của vụ việc, báo cáo tiến độ xử lý.

Trước đó, vào ngày 8/9, một người dân đã đến Công an thị trấn Sông Đốc trình báo vụ việc em N.N.V. bị chủ nhà đánh đập. Cùng khoảng thời gian này, trên mạng xã hội cũng xuất hiện clip nói về việc em V. bị đánh đập, hành hạ dã man.

Tiếp nhận vụ việc, Sở Lao động – Thương binh và xã hội Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo cơ quan chuyên ngành báo cáo vụ việc và đề nghị chính quyền địa phương thực hiện hỗ trợ, can thiệp, bảo vệ trẻ em và phụ nữ trong vụ việc nêu trên.

 

 

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