Hưng Yên: Mâu thuẫn khi đang làm đường thôn, một người tử vong có vợ và 3 con nhỏ

Xã hội 19/09/2023 21:15

Do mâu thuẫn liên quan đến vật liệu làm đường của thôn, nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra xô xát.

Theo thông tin từ Báo Giao thông, ngày 19/9, Công an huyện Khoái Châu đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hưng Yên điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra trên địa bàn xã Dân Tiến.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, do mâu thuẫn liên quan đến vật liệu làm đường của thôn, nghi phạm và nạn nhân đã xảy ra xô xát. Hậu quả nạn nhân tử vong với thương tích nặng.

Bước đầu xác định nạn nhân là D.V.C (SN 1983, trú xã Dân Tiến). Nạn nhân đã có vợ và 3 con đang còn nhỏ. Nghi phạm ở cách nhà nạn nhân không xa.

Hưng Yên: Mâu thuẫn khi đang làm đường thôn, một người tử vong có vợ và 3 con nhỏ - Ảnh 1

Nơi xảy ra vụ xô xát khiến một người tử vong. Ảnh: Báo Giao thông

Công an đã tạm giữ nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Cũng theo Báo Pháp Luật TP.HCM trước đó, tại Quảng Nam, xô xát trong quán nhậu cũng đã khiến một người tử vong. Cụ thể Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Công an huyện Tiên Phước đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Phi (33 tuổi, ngụ xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn.

Hưng Yên: Mâu thuẫn khi đang làm đường thôn, một người tử vong có vợ và 3 con nhỏ - Ảnh 2
Xô xát tại quán nhậu. Ảnh: Internet

 

Khuya 15-9, tại quán nhậu Huynh Đệ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, anh NTB (29 tuổi, ngụ xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước) và Phi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau.

Trong lúc xô xát, Phi dùng dao, vỏ chai bia đâm anh B gây thương tích. Sau đó, anh B được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam cứu chữa nhưng đã tử vong ngoại viện.

Đến 2 giờ 30 phút ngày 16-9, Phi đến cơ quan Công an huyện Tiên Phước đầu thú.

 

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