"Quá trình tìm kiếm cứu nạn, tôi thấy rất nhiều người tử vong tại cầu thang bộ các tầng. Trong khi đó, tại tầng 7, tôi gõ cửa vào phòng 702, hỏi xem có ai trong đó không, thì bên trong bảo: Có, nhà tôi có 7 người, các anh cứu chúng tôi với. Khi vào trong tôi nhận thấy nhà có một người bố, 2 vợ chồng, 2 con nhỏ và hai người hàng xóm vẫn an toàn. Họ đã nhét giẻ thấm nước vào các khe cửa tránh khói và tất cả ra phía cửa sổ. Chính sự bình tĩnh và các kỹ năng thoát hiểm trong khi xảy ra hỏa hoạn đã giúp họ bảo toàn tính mạng", anh Việt nói.

Đó là chia sẻ của anh Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội hỗ trợ sơ cứu Fas Angel trên báo An ninh Thủ đô. Anh Việt chia sẻ: Tòa nhà 10 tầng được xây dựng kiểu nhà ống ba mặt kín, không có lối thoát nạn thứ hai, ngoài cầu thang bộ kiêm lối thoát nạn thứ nhất. Khi xảy ra cháy, mọi người đổ dồn ra cầu thang bộ xuống tầng 1 để ra ngoài nhưng lửa cháy quá lớn, lại phải ngược lên sân thượng. Trong quá trình đi lên, do vấp phải xe đạp của trẻ em ở chiếu nghỉ tầng 7, nhiều người ngã xuống, chồng lên nhau. Lúc này khói vẫn cuồn cuộn bốc lên cầu thang khiến cho mọi người bị ngạt khói.

Hiện trường thang máy và cầu thang bộ bố trí sát nhau. Khói lửa từ tầng 1 theo cầu thang bộ lan lên các tầng trên cao. Ảnh: VnExpress

Chủ nhân của căn hộ 702 là anh V.V.H. Anh H chia sẻ trên An ninh Thủ đô: Đêm 12/9, cả nhà đang ngủ thì điều hòa phụt tắt, đèn báo cháy bật sáng và nghe thấy tiếng kêu có cháy, tôi vội gọi cả nhà dậy.

Anh yêu cầu mọi người lấy khăn nhúng nước rồi đắp lên mũi, miệng, cúi thấp người và men theo hành lang ra cầu thang bộ. Thấy khói đen bốc mạnh từ phía dưới, phán đoán không thể đi xuống, anh H quyết định đưa cả nhà chạy ngược lên sân thượng. Nhưng lúc này, anh nghe thấy ai đó hét lớn: tắc rồi, anh sợ ở ngoài lạc mất nhau nên đưa cả nhà quay về phòng.

Anh Nguyễn Quốc Việt. Ảnh: An ninh Thủ đô

Một thanh niên và một bé gái khoảng 13 tuổi cũng xin vào trú nhờ. Để ngăn khói vào nhà, anh H dùng các khăn tẩm nước nhét vào khe cửa, đồng thời dồn mọi người ra phía cửa sổ. Khi thấy khói bốc lên cao, anh đóng cửa sổ. Khoảng 3h, 7 người được lực lượng cứu hộ dẫn xuống theo cầu thang bộ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trước đó, chia sẻ trên Báo Người Đưa Tin, một cặp vợ chồng trẻ thoát chết nhờ 2 bình nước mới mua, cố thủ 4 tiếng đợi cứu hộ. Anh Công cho biết, giờ hai vợ chồng còn sống sót sau vụ cháy là điều may mắn.

Lúc phát hiện ra vụ cháy, anh và vợ chạy từ phòng mình ở tầng 4 xuống tầng 2 để thoát thân nhưng lửa bốc dữ dội không thể ra ngoài. Hai vợ chồng tiếp tục chạy lên tầng 9 nhưng cũng bị sức nóng chặn lại. Không còn cách nào, anh đưa vợ về phòng đóng chặt cửa. “Lúc đó, trong phòng có 2 bình nước 20 lít mới mua, tôi cùng vợ lôi hết quần áo trong tủ thấm nước để che mũi, miệng rồi dùng điện thoại báo tin đến cứu hộ. May mắn, tới gần 4h sáng, vợ chồng tôi được cứu hộ trèo từ nhà hàng xóm rồi bám vào ban công leo lên cứu sống”, anh Công chia sẻ trên báo Người Đưa Tin.

Suốt 4 giờ ở trong phòng, chống chọi với khói độc, anh Công liên tục động viên vợ để vượt qua sợ hãi. Theo anh, nếu không có 2 bình nước thì chắc điều may mắn không đến với hai vợ chồng. Cách chuyên gia cho biết, việc dùng khăn ướt trong khi xảy ra hỏa hoạn là hoàn toàn đúng đắn, việc làm này sẽ tránh bị ngạt khí, duy trì được ôxy và sự sống.

Các bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: VTC News

Theo VTC News, chiều 16/9, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, các bệnh nhân đang được chăm sóc tại 7 đơn vị theo diễn biến từng người như đa chấn thương, hôn mê do ngạt khói, tổn thương tim phổi, tổn thương não, nhiễm độc toan, suy hô hấp, ngộ độc khí.

“25 người tỉnh táo, có thể ra viện, nhưng họ vẫn cần được theo dõi ở viện để điều trị oxy cao áp, giải ngộ độc CO, tránh biến chứng thần kinh về sau. Ngộ độc CO có thể không biểu hiện rõ ngay hiện tại nhưng lâu dài ảnh hưởng tới sức khỏe”, PGS Cơ nói.

Trước đó ngày 13/9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini Khương Đình, 2 người tử vong ngoại viện. 24 người được điều trị tích cực tại 4 khoa: Cấp cứu, Hồi sức tích cực, Chống độc và Nhi. Hai ngày sau đó thêm 3 bệnh nhân được chuyển từ các viện khác sang để hỗ trợ điều trị.

Tính đến 17h hôm nay, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) đang điều trị cho 2 bố con là nạn nhân trong vụ cháy.

Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) điều trị cho 3 người, trong đó 2 ca ổn định, còn 1 bệnh nhân chấn thương đùi phải điều trị hồi sức.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) hiện có 4 bệnh nhân, trong đó, 1 người bị chấn thương cột sống thắt lưng điều trị tại Khoa Phẫu thuật thần kinh. Ba trường hợp còn lại điều trị tại Khoa Bỏng, với chẩn đoán theo dõi ngạt khí CO.

Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị cho 1 bệnh nhân nữ nhảy từ tầng 9 xuống tầng 6 tòa nhà. Người này đã trải qua 2 lần phẫu thuật, qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang tiến triển khả quan.