Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cặp vợ chồng thoát nạn nhờ 2 bình nước tránh ngạt khói

Xã hội 13/09/2023 18:10

Trong 7 nạn nhân, có một người phụ nữ đã thoát chết nhờ chồng chị áp dụng đúng biện pháp xử trí khi ngạt khói.

Theo thông tin từ Báo Người Đưa Tin, chiều 13/9, PGS.TS.BS Vũ Hoàng Phương (BV Đại học Y Hà Nội) cho biết, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), trong đó một người đã tử vong ngoại viện, một người có đa chấn thương đang được phẫu thuật, một bệnh nhân nhẹ đang hồi phục sau cấp cứu, còn 4 bệnh nhân còn lại đã ra viện.

Bên ngoài khoa cấp cứu của Bệnh viện, rất đông người nhà bệnh nhân đang chờ tin người thân. Đang ngóng tin vợ được điều trị bên trong, anh Lưu Văn Công (30 tuổi, quê Nam Định), có đôi mắt anh đỏ rực vì phải chịu hơi cay và khói.

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cặp vợ chồng thoát nạn nhờ 2 bình nước tránh ngạt khói - Ảnh 1

 

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cặp vợ chồng thoát nạn nhờ 2 bình nước tránh ngạt khói - Ảnh 2

Các nạn nhân vụ cháy đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Người Đưa Tin

Anh Công cho biết, giờ hai vợ chồng còn sống sót sau vụ cháy là điều may mắn. Lúc phát hiện ra vụ cháy, anh và vợ chạy từ phòng mình ở tầng 4 xuống tầng 2 để thoát thân nhưng lửa bốc dữ dội không thể ra ngoài. Hai vợ chồng tiếp tục chạy lên tầng 9 nhưng cũng bị sức nóng chặn lại. Không còn cách nào, anh đưa vợ về phòng đóng chặt cửa. “Lúc đó, trong phòng có 2 bình nước 20 lít mới mua, tôi cùng vợ lôi hết quần áo trong tủ thấm nước để che mũi, miệng rồi dùng điện thoại báo tin đến cứu hộ. May mắn, tới gần 4h sáng, vợ chồng tôi được cứu hộ trèo từ nhà hàng xóm rồi bám vào ban công leo lên cứu sống”, anh Công chia sẻ.

Suốt 4 giờ ở trong phòng, chống chọi với khói độc, anh Công liên tục động viên vợ để vượt qua sợ hãi. Theo anh, nếu không có 2 bình nước thì chắc điều may mắn không đến với hai vợ chồng. Cách chuyên gia cho biết, việc dùng khăn ướt trong khi xảy ra hỏa hoạn là hoàn toàn đúng đắn, việc làm này sẽ tránh bị ngạt khí, duy trì được ôxy và sự sống.

Vụ cháy chung cư ở Hà Nội: Cặp vợ chồng thoát nạn nhờ 2 bình nước tránh ngạt khói - Ảnh 3

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong. Ảnh: Lao Động

Bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết, hiện vợ anh Công đã tỉnh, thở oxy liều thấp, có thể được ra viện trong một vài ngày tới. Bệnh nhân đã được làm xét nghiệm khí CO trong máu, nếu khí CO tăng, bác sĩ sẽ chuyển bệnh nhân đến trung tâm cao áp để thở oxy.

Theo Báo Lao Động trước đó, chiều 13.9, Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ cháy tại chung cư mini ở ngõ 29/70 phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo đó, hồi 23h22 ngày 12.9, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy tại ngôi nhà 9 tầng 1 tum, tại ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và có nhiều người mắc kẹt bên trong.

Công an TP Hà Nội đã điều động Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông và Đội chữa cháy thuộc Trường Đại học PCCC, cùng 15 xe chữa cháy, hơn 100 cán bộ chiến sĩ khẩn trương tới hiện trường, phối hợp cùng chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức chữa cháy.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an TP cũng đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, Cục C07 Bộ Công an và trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 0h15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt, các lực lượng đã giải cứu hơn một trăm người bị mắc kẹt.

Hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, hơn 30 người tử vong.

Hiện Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Công an quận Thanh Xuân và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

 

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