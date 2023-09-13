Theo thông tin từ Báo Nhân Dân, vào 23 giờ 50 phút đêm 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ có diện tích hơn 200m2 với khoảng 150 người dân sinh sống.

Hiện trường vụ cháy là chung cư mini nằm trong ngõ 29/70, phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Chung cư được xây kiểu nhà ống với 1 mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân, chia làm gần 50 căn hộ cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên.

Trong đó, 1 tầng hầm là nơi để xe, 8 tầng bố trí các căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng được thiết kế có 5 căn hộ, diện tích mỗi căn từ 35-56m2.

Khi phát hiện xảy ra cháy, có gia đình đã thả thang dây thoát hiểm được, còn nhiều người chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 20 xe cứu hỏa đã được đưa tới hiện trường. Ngoài ra, còn rất nhiều xe cứu thương túc trực sẵn. Lực lượng chức năng đã huy động toàn lực để tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ cháy lúc đêm 12/9. Ảnh: VnExpress

'Con em 20 tuổi, cao to đẹp trai, nó chết ngạt rồi'

Chia sẻ trên Báo VTC News, bà H., người sống ngay gần chung cư mini lau nước mắt kể lại, đêm qua bà gần như thức trắng đêm, cùng hàng xóm tham gia ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH).

Nhớ lại hình ảnh người đàn ông từ Phú Thọ vội vã xuống Hà Nội tìm tung tích con, bà H. không khỏi đau lòng. Bà kể gần nửa đêm người đàn ông nhận được điện thoại của con trai, giọng gấp gáp "bố ơi cháy rồi, con bị ngạt rồi", sau đó mất luôn liên lạc.

"Ông ấy ngồi trước cửa nhà tôi, khi tôi hỏi thăm thì ông ấy nghẹn ngào nói 'chị ơi, con em 20 tuổi, thằng bé cao to đẹp trai. Con em chết rồi, nó ngạt khói chết rồi chị ạ'", bà H. nghẹn ngào kể trên VTC.

Bà H. khuyên người đàn ông bình tĩnh, đừng nói những điều tiêu cực nhưng ông quá đau lòng, luôn miệng lẩm bẩm "con em chết rồi chị ạ".

Qua lời kể của người bố, con trai ông sống cùng chú tại căn hộ trong chung cư. Lúc xảy ra cháy, người chú không có nhà.

Khi nghe tiếng kêu ở tầng 3, bà H. vội vàng hô hoán: "Mọi người ơi cứu tầng 3 đi, xem con chú ấy còn sống không". Sau đó là tiếng vọng lại: "4 người vào đây mới khiêng được" bởi cậu thanh niên này dáng người cao to.

"Nạn nhân sau đó được bế ra nhưng không rõ sống hay chết. Tôi giục ông ấy chạy ra mặt đằng trước chung cư để xem tình hình của con. Thương nhất đám trẻ, bọn nó sợ đến nỗi không bật được tiếng khóc nào, có em bé được đặt vào xô nhựa, bố mẹ chuyền từ chuồng cọp tầng 7 sang nhà hàng xóm nhờ cứu con", bà H. nói trên VTC.

Đa số nạn nhân bị ngộ độc khí CO và chấn thương do ngã. Clip: Nhân Dân

Nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại nhiều bệnh viện

Theo Tiền Phong, làm việc với Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai sáng 12/9, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lí Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị bệnh viện tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, theo dõi sát tất cả người bệnh và không thu phí bất cứ trường hợp nào. Đồng thời, bệnh viện cần thành lập 1 tổ công tác đặc biệt tập trung cho công tác điều trị các bệnh nhân này.

Ngay trong đêm nhận được thông tin tại hiện trường, khoảng hơn 1 giờ sáng 13/9, bệnh viện đã cử ngay ê kíp trực cấp cứu cùng xe cứu thương đến để hỗ trợ, vận chuyển cấp cứu về viện điều trị.

Bệnh viện đã đưa 4 nạn nhân tử vong ngoại viện về nhà đại thể của viện, trong đó có 2 phụ nữ và 2 trẻ em khoảng 4-6 tuổi.

Tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tiếp nhận 7 bệnh nhân của vụ cháy chung cư mini. Trong số này có 1 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nhảy từ tầng cao bị đa chấn thương đã được phẫu thuật ngay. Ba trường hợp bị thương nhẹ đã được ra viện. Hiện Bệnh viện ĐH Y Hà Nội đang điều trị, theo dõi 2 trường hợp.

TS Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết, đêm qua có 5 bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện, trong đó có 1 ca tử vong trước khi đến viện, chuyển sang nhà đại thể của bệnh viện. Bốn ca còn lại, có 3 ca được chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, trong đó 1 ca bị xẹp đốt sống do ngã cao; 2 ca còn lại là hai mẹ con bị ngạt khói.

Bác sĩ Phúc thông tin thêm, trước khi các bệnh nhân được đưa vào cấp cứu, có 3 trường hợp tử vong trong vụ cháy được đưa vào nhà đại thể của bệnh viện. Như vậy, có 4 trường hợp tử vong được đưa vào nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, trong đó có 2 trường hợp là trẻ em.