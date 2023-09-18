Cà Mau: Khởi tố hai kẻ cướp tài sản và thực hiện hành vi đồi bại trên các sông

Xã hội 18/09/2023 13:41

Đối tượng khai nhận đã hiếp dâm một nạn nhân, thường tiếp cận các sà lan, ghe chở vật liệu xây dựng rồi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 18-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Chí Bền (30 tuổi), Trần Lộc Ngàn (22 tuổi) - cùng ngụ huyện Đầm Dơi - để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bền và Ngàn đã lợi dụng việc vắng vẻ trên các con sông vào đêm khuya để tiếp cận các sà lan, ghe chở vật liệu xây dựng rồi trộm cắp tài sản.

Khi bị phát hiện, đối tượng dùng mã tấu khống chế các bị hại và thực hiện hành vi phạm tội. Bền và Ngàn bị công an bắt giữ khi mang tài sản cướp được của người dân đi bán.

Tại cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, từ tháng 8-2023 đến nay, Bền và Ngàn đã thực hiện nhiều vụ cướp tài sản trên các tuyến sông thuộc địa bàn các huyện Đầm Dơi, Cái Nước và Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

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Bền (áo xanh) và Ngàn đã thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản của người dân. Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, cả 2 còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Bền còn khai đã thực hiện hành vi hiếp dâm khi thực hiện 1 trong 2 vụ cướp trên.

Cũng theo Báo Gia đình và Xã hội trước đó, ngày 16-9, Công an huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau đã bắt giữ 2 nghi phạm thực hiện hàng loạt vụ cướp tài sản của người dân. Tuy nhiên, vụ việc đang được mở rộng điều tra nên công an chưa thể cung cấp các thông tin về nghi phạm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 7-9, ghe chở cát, đá của ông H.T.D. (53 tuổi; ngụ huyện Đầm Dơi) neo đậu trên sông Gành Hào để nghỉ ngơi thì bất ngờ nghe tiếng động lạ. Vợ chồng ông D. thức dậy kiểm tra thì phát hiện 2 người bịt kín mặt, đeo bao tay trên vỏ lãi đang đậu sát nghe.

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Một người dân bị chém gây thương tích khi chống trả bọn cướp. Ảnh: Gia đình và Xã hội

Lúc này, ông D. hỏi "có chuyện gì" thì nhóm người kia đáp "xin dầu". Nghĩ người đi đường hết nhiên liệu nên ông D. đi ra phía sau tìm dụng cụ lấy dầu cho 2 người lạ mặt. Sau đó, 2 người này đã leo lên ghe rồi dùng mã tấu khống chế vợ chồng ông D. để cướp đi nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, 2 nghi phạm yêu cầu nạn nhân... nấu mì gói cho ăn.

Tương tự là trường hợp của ông M.A.T. (52 tuổi; ngụ tinh An Giang). Ông T. cho biết vợ chồng ông dùng sà lan vận chuyển xi măng từ TP Cần Thơ xuống huyện Đầm Dơi để giao lại cho các cửa hàng vật liệu xây dựng.

Tối 4-9, trời mưa nên ông T. cho phương tiện neo đậu tại kênh xáng Sáu Đông, đoạn nằm trên địa bàn xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi. Khoảng 23 giờ cùng ngày, 2 người đi trên vỏ lãi ghé xin thuốc hút rồi dùng mã tấu khống chế vợ chồng ông T. để cướp đi nhiều tài sản có giá trị.

 

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