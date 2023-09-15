Phú Thọ: Một biển số "VIP" 19A-555.55 được đấu giá 2,69 tỉ đồng

Biển số 19A-555.55 được đấu giá với số tiền gần 2,6 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, đúng 9 giờ, biển số 19A-555.55 là biển số đầu tiên bắt đầu chào sàn. Sau hơn 2 phút, mức giá của biển số đã vượt 1 tỉ đồng. Sau hơn 30 phút, mức giá cao nhất trả cho biển số này được trả gần 2,6 tỉ đồng. Tới 10 giờ sáng nay, biển số "VIP" này đã được chốt giá 2,69 tỉ đồng.

Trong buổi sáng sẽ đấu giá 2 biển số "ngũ quý" của Phú Thọ và Hà Nội. Cụ thể, từ 9 giờ đến 10 giờ, sẽ đấu giá biển số 19A-555.55 của tỉnh Phú Thọ; từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15, đấu giá biển số 30K-555.55 của Hà Nội.

Biển số VIP 19A-555.55 được chốt giá 2,69 tỉ đồng - Ảnh: Người Lao Động

Buổi chiều, có 9 biển số đưa ra đấu giá, trong đó có 4 biển số "ngũ quý" siêu đẹp của Bắc Ninh, Thanh Hóa, TP HCM, Bắc Giang. Cụ thể, từ 13 giờ 30 đến 14 giờ 30, đấu giá các biển: 15K-188.88 của Hải Phòng, 99A-666.66 của Bắc Ninh, 36A-999.99 của Thanh Hóa. Từ 14 giờ 45 đến 15 giờ 45, đấu giá các biển 43A-799.99 của Đà Nẵng, 47A-599.99 của Đắk Lắk, 51K-888.88 của TP HCM. Từ 16 giờ đến 17 giờ, đấu giá biển số 98A-666.66 của Bắc Giang, 65A-399.99 của Cần Thơ, 30K-567.89 của Hà Nội.

Hình ảnh biển số trong buổi đấu giá. Ảnh: Người Lao Động

Theo Tiền Phong, có rất nhiều người dân khi mua xe đã bốc được biển số siêu đẹp như 'ngũ quý'. Vào tháng 7/2023, Một thợ sửa xe ở Quảng Ngãi bấm được biển số "ngũ quý" 8 cho chiếc Honda SH vừa mua. Người này sẵn sàng bán lại xe nếu được trả mức giá hợp lý.

Cũng theo Tuổi Trẻ, vào tháng 03/2023, trên mạng xã hội xôn xao việc hai người dân đem bốn xe máy đến Công an xã Sông Nhạn bấm chọn biển số. Đặc biệt là hai người này đều chọn được các biển số rất "đẹp".

Biển số "ngũ quý". Ảnh: Tiền Phong

Cụ thể, người đàn ông bấm được hai biển số 60B6-88.889 và 60B6-88.886, còn người phụ nữ bấm được hai biển số 60B6-88.888 và 60B6-88.868.

Điều bất ngờ hơn nữa là hai người chọn được biển số đẹp trên là hai vợ chồng.

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