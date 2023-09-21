Hà Nội: Tuyên án tù chung thân kẻ sát hại cô gái bán dâm tại nhà nghỉ sau khi không thỏa thuận được về tiền bạc

Xã hội 21/09/2023 17:46

Từ đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, hai người đã mua bán dâm nhiều lần, nhưng đến khi thanh toán tiền thì phát sinh mâu thuẫn.

Chia sẻ trên Báo VOV, ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hà Văn Vụ (SN 2001, Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, tối 6/3/2023, Vụ lên mạng tìm thông tin gái bán dâm rồi gọi cho chị N. (quê TP.HCM) thỏa thuận giá rồi hẹn ở một nhà nghỉ thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên. Từ đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, hai người đã mua bán dâm nhiều lần, nhưng đến khi thanh toán tiền thì phát sinh mâu thuẫn.

Hà Nội: Tuyên án tù chung thân kẻ sát hại cô gái bán dâm tại nhà nghỉ sau khi không thỏa thuận được về tiền bạc - Ảnh 1

Hà Văn Vụ tại phiên xét xử. Ảnh: VOV

Cũng theo Báo Tiền Phong, cụ thể hai bên thỏa thuận giá "mây mưa" qua đêm là 1,5 triệu đồng, chị N. thanh toán tiền phòng. Địa điểm được chốt lại một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Sau khi "ân ái" lần đầu, khoảng 22h, chị N. rời đi và hẹn sẽ quay lại lúc 0h ngày 7/3.

 

Khi người phụ nữ quay lại nhà nghỉ, cả đêm đến sáng, Vụ quan hệ tình dục với chị N. thêm hai lần.

Hà Nội: Tuyên án tù chung thân kẻ sát hại cô gái bán dâm tại nhà nghỉ sau khi không thỏa thuận được về tiền bạc - Ảnh 2
Vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi thanh toán chị N. bất ngờ yêu cầu Vụ trả 2,5 triệu đồng, vì lần quan hệ thứ 2 diễn ra khi đã sang ngày mới, song bị Vụ khước từ, nói chỉ trả 1,5 triệu đồng.

Hai bên sau đó mâu thuẫn, chị N. dọa sẽ gọi người đến đánh Vụ. Do lo sợ, gã trai kẹp cổ, khống chế chị N. và hai người vật lộn từ giường vào phòng tắm khiến chị N. tử vong. Còn Vụ bị lễ tân nhà nghỉ gọi điện cho cảnh sát đến hiện trường bắt giữ.

 

 

Đau lòng thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ Cà Mau hành hạ: Ép ăn thằn lằn sống, dùng tay, cây đánh lên người

Đau lòng thiếu nữ 16 tuổi bị bà chủ Cà Mau hành hạ: Ép ăn thằn lằn sống, dùng tay, cây đánh lên người

Thiếu nữ 16 tuổi đã có rất nhiều lần bị bà chủ hành hạ. Trong đó, có lần ép ăn thằn lằn sống và những lần dùng đòn roi đánh lên người.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội tin xã hội tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 37 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 1 giờ 47 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới