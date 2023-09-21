Từ đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, hai người đã mua bán dâm nhiều lần, nhưng đến khi thanh toán tiền thì phát sinh mâu thuẫn.

Chia sẻ trên Báo VOV, ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Hà Văn Vụ (SN 2001, Thanh Hóa) về tội giết người.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, tối 6/3/2023, Vụ lên mạng tìm thông tin gái bán dâm rồi gọi cho chị N. (quê TP.HCM) thỏa thuận giá rồi hẹn ở một nhà nghỉ thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên. Từ đêm 6/3 đến rạng sáng 7/3, hai người đã mua bán dâm nhiều lần, nhưng đến khi thanh toán tiền thì phát sinh mâu thuẫn.

Hà Văn Vụ tại phiên xét xử. Ảnh: VOV

Cũng theo Báo Tiền Phong, cụ thể hai bên thỏa thuận giá "mây mưa" qua đêm là 1,5 triệu đồng, chị N. thanh toán tiền phòng. Địa điểm được chốt lại một nhà nghỉ ở phường Bồ Đề, quận Long Biên.

Sau khi "ân ái" lần đầu, khoảng 22h, chị N. rời đi và hẹn sẽ quay lại lúc 0h ngày 7/3.

Khi người phụ nữ quay lại nhà nghỉ, cả đêm đến sáng, Vụ quan hệ tình dục với chị N. thêm hai lần.

Vụ việc đau lòng đã xảy ra tại Hà Nội. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khi thanh toán chị N. bất ngờ yêu cầu Vụ trả 2,5 triệu đồng, vì lần quan hệ thứ 2 diễn ra khi đã sang ngày mới, song bị Vụ khước từ, nói chỉ trả 1,5 triệu đồng.

Hai bên sau đó mâu thuẫn, chị N. dọa sẽ gọi người đến đánh Vụ. Do lo sợ, gã trai kẹp cổ, khống chế chị N. và hai người vật lộn từ giường vào phòng tắm khiến chị N. tử vong. Còn Vụ bị lễ tân nhà nghỉ gọi điện cho cảnh sát đến hiện trường bắt giữ.

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