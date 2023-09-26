Theo điều tra, ngày 6-9, Tôn Nữ Huy Phương đến một nhà nghỉ ở trên địa bàn xã Trường Đông, thị xã Hòa Thành lừa tiêm thuốc làm đẹp cho 1 phụ nữ.

Thông tin từ Báo PLO cho hay, Ngày 26-9, Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ Tôn Nữ Huy Phương, 53 tuổi, ngụ phường 17, quận 1, TP. Hồ Chí Minh sau để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tiếp nhận tin báo, Công an thị xã Hòa Thành đã vào cuộc và xác xác định Tôn Nữ Huy Phương là đối tượng gây án.

Sau khi tiêm thuốc, lợi dụng người phụ nữ bị ngấm thuốc, tinh thần không tỉnh táo, Phương đã lấy 1 bộ ximen có trọng lượng 11 chỉ vàng loại 18K, 1 điện thoại di động…có tổng tài sản khoảng 52 triệu đồng.

Tôn Nữ Huy Phương bị bắt giữ. Ảnh: PLO

Đến ngày 24-9, Công an thị xã Hòa Thành đã phối hợp cùng một số đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Tôn Nữ Huy Phương đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên tuyến đường số 10 thuộc khu vực phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh nên tiến hành truy đuổi, khống chế đối tượng.

Khám xét, thu giữ tang vật, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật của bị hại.

Cũng theo Báo VTC News, Phương khai nhận thường xuyên đến các các quán cà phê, karaoke hát với nhau… sau đó tiếp cận những người có nhu cầu làm đẹp, giới thiệu về sản phẩm với giá rẻ. Sau khi thỏa thuận, sẽ thuê nhà nghỉ để tiêm thuốc làm đẹp, sau khi nạn nhân ngấm thuốc, ngủ mê, Phương lấy hết tài sản của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Đối tượng đã lừa đảo trên 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Công an

Với thủ đoạn trên, Phương đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM, Hà Nội, tiền thu lợi bất chính từ các vụ lừa đảo trên 1,2 tỷ đồng.

Phương đã có tiền án 11 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hòa Thành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Tôn Nữ Huy Phương; đồng thời tiếp tục phối hợp Công an các đơn vị có liên quan để khai thác mở rộng và thông báo đến Công an các địa phương để tìm các bị hại.