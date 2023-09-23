Trang là nghi can thực hiện bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội, sau đó đưa bé đến Hưng Yên rồi nhẫn tâm ra tay sát hại.

Thông tin trên Báo VietNamNet, liên quan đến vụ bắt cóc bé 2 tuổi ở Hà Nội , Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Mới đây, Công an TP Hà Nội xác định, nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang đã tử vong, thi thể được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Đuống ở địa phận huyện Gia Lâm.

Theo luật sư Tạ Phương (Văn phòng Luật sư Trung Hòa, Hà Nội) chia sẻ trên Báo VietNamNet cho biết, quá trình điều tra, nếu nhận thấy vụ án có yếu tố đồng phạm như: Có người cung cấp số tài khoản ngân hàng, liên hệ, giúp sức cho đối tượng này phạm tội... thì vụ án vẫn được triển khai điều tra xem xét đối với đồng phạm.

Trong trường hợp nhận thấy không có dấu hiệu đồng phạm, mà người bị buộc tội đã chết thì trách nhiệm hình sự đối với họ sẽ bị đình chỉ. Tuy nhiên, việc bồi thường thiệt hại dân sự thì vẫn được đặt ra. Lúc này, gia đình bị hại sẽ khởi kiện theo thủ tục tố tụng dân sự.

Tiến sĩ phân tích tâm lý đối tượng

Chia sẻ trên Báo Dân Trí, Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu đã đưa ra nhận định về diễn biến tâm lý của đối tượng gây án.

Theo ông Hiếu, về động cơ bắt cóc bé gái của Trang, có thể do túng quẫn, khó khăn từ việc vay nợ, ma túy, cờ bạc... là nguyên nhân để đối tượng cần tiền gấp. Thực tế, có nhiều thông tin cho rằng Trang nợ nần từ việc chơi cờ bạc, đầu tư trên mạng...

Về quyết định bắt cóc bé gái, Thượng tá Hiếu nhận định đây là hành động bột phát nhất thời. "Nếu có dự mưu từ trước, đối tượng đã chuẩn bị sẵn phương án giam nhốt nạn nhân", tiến sĩ tội phạm học chia sẻ.ông Hiếu cho rằng Trang sẽ nhận thấy việc đưa cháu bé trong tình trạng khóc lóc là quá nguy hiểm vì gây sự chú ý của người đi đường. Mặt khác, đối tượng cũng đánh giá được phản ứng của gia đình bị mất con là trình báo công an, và các cơ quan chức năng đang rốt ráo tìm kiếm mình.

Thượng tá, Tiến sĩ tội phạm học Đào Trung Hiếu (Ảnh: Dân Trí).

"Cảm giác lo sợ, bất an, không dám đối đầu với sự thật đã kích hoạt bản năng tự vệ của động vật trong đối tượng, đó là làm tất cả những gì có thể để triệt tiêu khả năng bị bắt. Trong đó, một cách dễ nhất là thoát ly "vật chứng", ở đây là cháu bé bị bắt cóc để xóa bỏ sự dính líu", Tiến sĩ tội phạm học phân tích. Tuy nhiên, thay vì đưa bé gái đến một vị trí an toàn rồi để đấy, đối tượng đã chọn cách hành xử man rợ là giết cháu bé vô tội.

"Điều này có thể đi ra từ tâm lý hoảng loạn, không còn minh mẫn, tỉnh táo để kiểm soát hành vi của hung thủ, không nghĩ ra được cách xử sự tốt hơn", ông Hiếu nói và nhìn nhận đây là "bước trượt tâm lý" - lỡ làm cái này, thì phải làm cái kia.

Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng cho rằng có thể đối tượng đã tự tử nhằm trốn tránh, chối bỏ trách nhiệm trước pháp luật và tòa án lương tâm của chính cô ta.

"Quá trình trốn chạy, hung thủ biết rõ lực lượng chức năng đang ráo riết truy lùng và không thể thoát, cùng với quá trình tự ý thức, biết mình đã phạm tội tày đình, kết hợp với tình trạng bế tắc trong cuộc sống như đang ngập trong nợ nần… đối tượng quyết định tự sát", ông Hiếu nói trên Dân Trí.

Con đường dẫn tới nhà của Trang. (Ảnh: Dân Trí)

Một diễn biến tâm lý khác có thể xảy ra dẫn đến hành động tự kết liễu cuộc đời của bản thân, theo vị tiến sĩ, là phần lương tri còn sót lại của đối tượng "lên tiếng", khiến chính hung thủ cũng không thể chấp nhận được mình.

Xót xa vì không hiểu vì sao con bị bắt cóc và sát hại

Chia sẻ trên Báo Tuổi Trẻ, gia đình cháu bé đã làm các thủ tục hậu sự cho cháu vào khoảng 22h ngày 20-9. "Gia đình họ ngỡ ngàng, không hiểu vì sao lại xảy ra sự việc như vậy", ông Nguyễn Đức Hồng - phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm (Hà Nội) nói và cho biết nữ giúp việc đã làm cho gia đình cháu bé một thời gian. Nạn nhân cũng là con đầu lòng của đôi vợ chồng này.

Ông Ngô Văn V. (47 tuổi, sống gần nhà Trang) không dám nghĩ rằng cô gái gần nhà chính là nghi can bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi tại huyện Gia Lâm. "Khổ nhất là bố mẹ, nuôi bao năm ăn học chưa một ngày báo đáp giờ lại gây ra họa khiến cả gia đình khổ sở", ông V. nói trên Báo Dân Trí.

Trong khi đó, bà Y. (hàng xóm) cũng nhận xét, khi còn sinh sống, làm việc tại địa phương, Trang chăm chỉ, chịu khó, không có điều tiếng gì. Con trai lớn của bà Y. cũng từng được Trang dạy học.

Khi hay tin Trang là nghi can sát hại bé gái 21 tháng tuổi, người dân, chính quyền địa phương hết sức bất ngờ.