Theo thông tin từ Báo Thanh Niên trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Mai Sơn đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Thị Thi (39 tuổi, trú xã Chiềng Ban, H.Mai Sơn), nhân viên bếp ăn của Trường THPT Chu Văn Thịnh ở xã Chiềng Ban, để điều tra về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Tuy nhiên, khi Trường THPT Chu Văn Thịnh có hiệu trưởng mới, bà Thi không được giao phụ trách bếp ăn và nhà trường cũng không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ. Bà Hà Thị Thi nảy sinh ý định xấu và đã cho thuốc diệt côn trùng vào thức ăn của học sinh. Theo báo cáo của UBND xã Chiềng Ban, ngày 22.9, Trường THPT Chu Văn Thịnh phát hiện chậu đựng su su luộc chuẩn bị chia phần ăn cho học sinh có mùi như thuốc trừ sâu nên đã không chia cho học sinh. Vụ việc được phát hiện kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Chia sẻ trên báo VOV, Luật sư Lê Quốc Nghĩa (Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự -Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) nhận định, để xác định rõ tội danh và mức hình phạt mà đối tượng Hà Thị Thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì cần phải qua quá trình điều tra của Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng nhằm xác minh rõ động cơ, mục đích của đối tượng khi thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, tùy vào mức độ, động cơ, mục đích của hành vi phạm tội, đối tượng Hà Thị Thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thích đáng đối với hành vi của mình.

Luật sư bày tỏ ý kiến. Ảnh: VOV

Theo luật sư Lê Quốc Nghĩa, trong trường hợp cơ quan điều tra đủ căn cứ để xác định Hà Thị Thi chính là người đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên thì đối tượng có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể: “Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; …”.

Nếu trong quá trình điều tra, Cơ quan có thấm quyền tiến hành tố tụng nhận thấy động cơ, mục đích của đối tượng Hà Thị Thi nhằm giết người, hàm lượng hóa chất được bỏ vào thức ăn là rất lớn thì đối tượng Hà Thị Thi có thể đối mặt với tội danh Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Bởi lẽ, theo y khoa, nếu bị ngộ độc thuốc trừ sâu với mức độ nặng, hoàn toàn có khả năng dẫn đến người ngộ độc bị tử vong.

Mặc dù hành vi gây tổn hại tính mạng, sức khoẻ do nghi can thực hiện bị phát hiện kịp thời, hậu quả nguy hiểm chưa xảy ra (phạm tội chưa đạt) nhưng theo quy định tại Điều 15 Bộ luật Hình sự 2015 về Phạm tội chưa đạt thì “Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội”. Theo đó, người phạm tội chưa đạt vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi của mình.