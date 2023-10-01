Nghệ An: Xót xa nam sinh lớp 10 bị nước cuốn trôi, hàng trăm người tìm kiếm vẫn chưa có tung tích

Em C. bị nước cuốn trôi xa, mất tích, hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Theo Tiền Phong, tối 1/10, lãnh đạo UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một học sinh đang mất tích.

Thông tin ban đầu, vào gần 24h đêm 30/9, em N.V.C (SN 2008, trú xã Châu Hồng, lớp 10, Trường THPT Quỳ Hợp 3) cùng một người bạn đi xe đạp điện qua cầu tràn xã Châu Cường (huyện Quỳ Hợp) thì không may bị nước cuốn trôi.

Người bạn đi cùng may mắn thoát nạn lên bờ được, còn em C. bị nước cuốn trôi xa, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh. Ảnh: Tiền Phong

Nhận được thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Quỳ Hợp đã huy động hàng trăm người gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến 20h hôm nay, tung tích em C. vẫn chưa được tìm thấy.

Cũng theo Báo Công luận, trước đó từng xảy ra vụ việc người dân bị nước cuốn mất tích. Thông tin từ UBND xã Bình Lương, huyện Như Xuân cho biết, tối ngày 26/9, trên địa bàn có một trường hợp là ông Cao Ngọc Tr. ở thôn Quang Trung đi bắt cá trên các đoạn sông thôn Làng Mài.

Lực lượng chức năng xã Bình Lương tìm kiếm ông Cao Ngọc Tr. Ảnh: Công luận

Tuy nhiên, sáng 27/9, gia đình mất liên lạc với ông Tr. và nghi bị nước cuốn trôi. Cấp ủy, chính quyền xã Bình Lương đã tổ chức lực lượng đi dọc sông Hân để tìm kiếm người mất tích.

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 18 ngày 28/9, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể anh Cao Ngọc Trường tại khu vực Khe Hận, thuộc địa phận rừng Quốc gia Bến En, cách thôn làng Mài, xã Bình Lương khoảng 8 km.

Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tiến hành bàn giao nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

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