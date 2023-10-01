Cha mẹ em phải nhờ bà ngoại nuôi dưỡng từ nhỏ, bố bị bệnh tim, mẹ em cũng rất ốm yếu.

Bà Nho - bà ngoại nữ sinh bị đánh chia sẻ trên Báo Phụ nữ Việt Nam, bé P.A. vốn thiệt thòi từ nhỏ khi bố mắc bệnh tim, gần như không làm được việc gì. Mẹ của cháu cũng là người chậm chạp và yếu ớt nên sau khi sinh con, người phụ nữ này phải nhờ mẹ đẻ nuôi dưỡng con. Cả P.A. và người em trai của mình đều lớn lên trong vòng tay bà ngoại. Bà Nho cho biết, hôm xảy ra sự việc (27/9), khoảng 15h, bà Nho đang bán hàng tạp hóa trước nhà. Thấy 4 nữ sinh đi trên 2 chiếc xe đạp điện đến nhà hỏi: "P.A. có nhà không bà. Chúng cháu mang sách vở đến cho bạn".

Nghĩ là bạn học cùng lớp, bà Nho không may may nghi ngờ nên gọi P.A. ra gặp bạn. Mải bán hàng nên bà Nho không biết, cháu mình đã bị nhóm bạn trên chở đi lúc nào. Khoảng 2 tiếng sau, khi P.A. trở về nhà, bà Nho thấy cháu vào phòng đóng cửa nhưng cũng không hề biết chuyện cháu vừa bị bạn đánh. Nữ sinh bị đánh hội đồng. Ảnh: Phụ nữ Việt nam Trưa hôm sau, khi giáo viên nhà trường đến nhà nói chuyện, bà Nho mới choáng váng. "Hôm đó cháu dậy xếp sách vở nhưng sau đó không đi học, tôi hỏi thì cháu nói mệt. Tôi động viên cháu đến trường nhưng cháu không chịu đi, tôi đâu biết vì bị đánh nên cháu sợ không dám đi học", bà Nho kể lại.

Cũng theo bà Nho, sau khi được mọi người cho xem clip bà vừa phẫn nộ vừa đau lòng khi chứng kiến đứa cháu gái của mình bị đánh, phải quỳ gối van xin nhưng vẫn không được tha. Cháu còn bị lột áo quay clip và dọa không được mách với ai". Bà Nho càng bất ngờ hơn khi địa điểm cháu P.A. bị đánh là khu đồi keo hoang vắng, thuộc xã Thanh Đức – cách nhà bà chừng 10km. Ở nơi không có người qua lại, cháu P.A. gần như mặc nhóm bạn đánh đập và làm nhục mà không hề có chút phản kháng nào. Theo Báo Thanh Niên, đưa tin trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh một nhóm nữ sinh thay nhau đánh, tát vào mặt, túm tóc một nữ sinh khác. Không thể chống cự, nữ sinh bị đánh chỉ biết khóc và van xin. Xót xa hoàn cảnh nữ sinh bị đánh. Ảnh: Thanh Niên Theo đó, sau khi bị đánh, có 2 nữ sinh khống chế, lột áo của nạn nhân, không cho nạn nhân dùng tay che chắn ngực rồi một nữ sinh khác cười nói hả hê, dùng điện thoại quay clip. Ông Trần Xuân Hà cho biết theo kết quả xác minh ban đầu thì nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện, còn các nữ sinh tham gia đánh bạn và quay clip đến từ các trường ở địa bàn lân cận. Cụ thể có 4 nữ sinh lớp 9 liên quan vụ đánh nhau này. Nguyên nhân do mâu thuẫn từ việc cãi nhau, thách thức nhau trên mạng xã hội. Vụ việc này xảy ra vào ngày 27.9, trên đoạn đường dẫn vào rừng keo ở địa phận xã Thanh Đức (H.Thanh Chương).

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