Thông tin mới về căn nhà 4 tầng ở Bình Thạnh bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương

Xã hội 03/10/2023 23:43

Theo thông tin mới nhất, tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà tại phường 27. Hiện, nhà bên cạnh đang bị nghiêng lệch theo hướng sang phía căn nhà vừa bị sập.

Thông tin từ PLO cho biết, ngày 3-10, UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà tại số 133/1 đường Bình Quới, phường 27. Hiện đang trong quá trình giám định nguyên nhân.

Theo đó, trưa ngày 24-9, công trình xây dựng tại 133/1 Bình Quới đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào). Thời điểm trên có 9 người gồm 6 người thợ, chủ nhà cùng vợ, con gái đang trong nhà. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, còn lại 7 người mắc kẹt bên trong.

Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, đến nay còn 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Thông tin mới về căn nhà 4 tầng ở Bình Thạnh bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương - Ảnh 1

Hiện trường vụ sập nhà khiến nhiều người bị thương. Ảnh: PLO

Theo UBND Q.Bình Thạnh, căn nhà 4 tầng bị sập là công trình cấp 3, đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ sập đổ hoàn toàn. Sau sự cố, địa phương đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, công trình có đơn đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại UBND phường 27 ngày 7-8-2023 với nội dung: xử lý nền lún nứt, cải tạo mặt tiền, thay toàn bộ gạch nền, xử lý tường bên trái (xây bịt cửa sổ), sơn tường.

Hai ngày sau, UBND phường 27 đã kiểm tra trước khi công trình tiến hành sửa chữa và có biên bản chấp thuận cho chủ hộ sửa chữa các hạng mục sau: xử lý nền nhà lún nứt, thay gạch nền, xử lý tường bên trái (bịt cửa sổ), sơn nhà.

Thông tin mới về căn nhà 4 tầng ở Bình Thạnh bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương - Ảnh 2

 

Thông tin mới về căn nhà 4 tầng ở Bình Thạnh bất ngờ đổ sập, nhiều người bị thương - Ảnh 3

Nhà bên cạnh căn nhà sập cũng bị ảnh hưởng sau sự cố - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi căn nhà trên bị sập, UBND quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng đã khảo sát sơ bộ các căn nhà lân cận và xác định căn nhà số 133/1A Bình Quới (kế bên căn nhà 133/1) bị nghiêng lệch theo hướng sang nhà 133/1.

Hiện nay vụ sập nhà này đang trong quá trình giám định nguyên nhân.

 

Hà Nội: Đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy siêu thị Winmart ở Mai Dịch

Hà Nội: Đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy siêu thị Winmart ở Mai Dịch

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định vị trí xảy ra cháy tại khu vực quầy hàng để đồ của siêu thị Winmart.

Xem thêm
Từ khóa:   Sập nhà Bình Thạnh sập nhà Bình Quới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới