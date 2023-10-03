Theo đó, trưa ngày 24-9, công trình xây dựng tại 133/1 Bình Quới đang trong quá trình sửa chữa, cải tạo thì bất ngờ bị đổ về phía đất trống (bên trái từ ngoài nhìn vào). Thời điểm trên có 9 người gồm 6 người thợ, chủ nhà cùng vợ, con gái đang trong nhà. Khi xảy ra sự cố, 2 người thoát ra được bên ngoài, còn lại 7 người mắc kẹt bên trong.

Thông tin từ PLO cho biết, ngày 3-10, UBND quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà tại số 133/1 đường Bình Quới , phường 27. Hiện đang trong quá trình giám định nguyên nhân.

Hiện trường vụ sập nhà khiến nhiều người bị thương. Ảnh: PLO

Sau khi được lực lượng chức năng giải cứu, đến nay còn 2 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo UBND Q.Bình Thạnh, căn nhà 4 tầng bị sập là công trình cấp 3, đang trong quá trình sửa chữa thì bất ngờ sập đổ hoàn toàn. Sau sự cố, địa phương đã lập tổ điều tra sự cố và tổ chức giám định nguyên nhân, giải quyết sự cố sập nhà.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, công trình có đơn đăng ký xây dựng, sửa chữa, cải tạo tại UBND phường 27 ngày 7-8-2023 với nội dung: xử lý nền lún nứt, cải tạo mặt tiền, thay toàn bộ gạch nền, xử lý tường bên trái (xây bịt cửa sổ), sơn tường.

Hai ngày sau, UBND phường 27 đã kiểm tra trước khi công trình tiến hành sửa chữa và có biên bản chấp thuận cho chủ hộ sửa chữa các hạng mục sau: xử lý nền nhà lún nứt, thay gạch nền, xử lý tường bên trái (bịt cửa sổ), sơn nhà.

Nhà bên cạnh căn nhà sập cũng bị ảnh hưởng sau sự cố - Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau khi căn nhà trên bị sập, UBND quận Bình Thạnh phối hợp Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng đã khảo sát sơ bộ các căn nhà lân cận và xác định căn nhà số 133/1A Bình Quới (kế bên căn nhà 133/1) bị nghiêng lệch theo hướng sang nhà 133/1.

Hiện nay vụ sập nhà này đang trong quá trình giám định nguyên nhân.