Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí

Trở về nhà sau khi được lực lượng công an giải cứu, anh N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc bị lừa vì tin lời giới thiệu "việc nhẹ lương cao".

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa giải cứu thành công anh L.Đ.N. (SN 2000, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị đưa sang khu vực gần "Tam giác vàng" về nước an toàn.

Anh N. để lại số điện thoại dưới phần bình luận của bài đăng. Sau đó, có một người điện thoại đến và nói với anh N. ngay trong chiều 28/9 đến bến xe, sẽ được đón lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để làm việc.

Được khoảng 2 giờ đồng hồ, một người gọi điện để đón anh N. lên đường vào xưởng gỗ.

Anh N. cho biết, anh được chở đi bằng xe máy, được một đoạn tới đường đi vào rừng. Tưởng được dẫn đến xưởng gỗ, anh N. cũng đi theo, đi một đoạn gặp một người khác dẫn thêm ba người cùng đi. Sau đó, cả bốn người được xe ô tô bán tải chở đi.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, N. không biết mình đang bị đưa đi đâu, nhưng qua câu chuyện trên đường và thời gian đi vượt xa quãng đường như lời hứa ban đầu thì N. biết mình đã bị lừa.

Sau đó, tranh thủ lúc xe dừng ở một nhà nghỉ, N. lén dùng điện thoại nhắn tin về cho mẹ cầu cứu. Từ định vị trên mạng, N. mới biết nơi mình bị đưa đến chỉ cách khu "Tam giác vàng" vài trăm mét. Ngay sau cánh cổng lớn phía trước là cả một khu casino vô cùng sầm uất.

Biết tin con bị lừa, mẹ N. sau đó đã liên lạc với một người thân đang làm ở Công an TP Đông Hà nhờ hỗ trợ.

Nam thanh niên đã thoát nạn. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Thượng úy Nguyễn Thành Luân - người thân của N. - đã kết nối qua mạng được với N. ngay thời điểm đó.

Hiểu khá rõ về những nhóm tội phạm lừa đưa người đến làm việc tại các sòng bạc hoặc công ty chuyên lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng, thượng úy Luân chỉ kịp nói N. hãy tìm cơ hội chạy trốn ngay lập tức.

"Hãy chạy đi thật xa, rồi kiếm một cơ quan nhà nước nào đó tấp vô cầu cứu", thượng úy Luân kể.

Nghe lời, nhân lúc cả nhóm chuẩn bị ăn cơm, N. lẻn ra con đường phía trước nhà nghỉ rồi chạy thục mạng. Chạy được khoảng 5 phút thì gặp một quán ăn, N. liền chạy vào cầu cứu.

Sau hơn một tuần bị đưa qua đất Lào, đến tối 5-10, N. đã được Công an tỉnh Quảng Trị đưa về bàn giao cho gia đình - Ảnh: Tuổi Trẻ

May mắn cho N., trong quán đang có một người khách, mà người này lại là công an địa phương của Lào. Sau đó, N. được người này đưa đến đồn công an địa phương gần đó trình báo.

Khi hướng dẫn cho N. chạy trốn, thượng úy Luân cũng đồng thời báo tin cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Khi tiếp nhận và xác minh chính xác sự việc, đại tá Nguyễn Văn Thanh - giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - đã quyết định lập tổ công tác đặc biệt qua Lào đưa N. về nước.

Tổ công tác đã lên đường qua Lào ngay sáng sớm hôm sau. Đại úy Ngô Quang Tiến - điều tra viên của Phòng An ninh điều tra, người trực tiếp qua Lào giải cứu - cho biết dù đã chạy thoát khỏi nhóm lừa đảo, nhưng N. vẫn ở sát khu "Tam giác vàng" - vốn nổi tiếng là khu vực khó kiểm soát về an ninh nên nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. "Tam giác vàng là một khu vực đặc biệt nên việc tiếp cận được N. cũng là việc vô cùng khó khăn. Khi hoàn tất các thủ tục, phía công an Lào cũng khuyên tổ công tác nhanh chóng đưa người rời đi để tránh nguy hiểm" - đại úy Tiến kể.

Đến tối 5-10, N. mới được tổ công tác đưa về tới Quảng Trị bàn giao cho gia đình.

"Đây là một cuộc giải cứu kỳ diệu. Vì chỉ cần chậm vài bước nữa thôi, khi người được đưa vào trong khu vực Tam giác vàng thì khả năng giải cứu được vô cùng khó" - thượng tá Đỗ Duy Hải nói.