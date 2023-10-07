Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí

Xã hội 07/10/2023 21:53

Nhờ nhanh trí và sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng, nạn nhân được giải cứu trở về quê nhà an toàn.

 

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, cho biết, lực lượng Công an tỉnh vừa giải cứu thành công anh L.Đ.N. (SN 2000, trú xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) bị đưa sang khu vực gần "Tam giác vàng" về nước an toàn.

Trở về nhà sau khi được lực lượng công an giải cứu, anh N. vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại việc bị lừa vì tin lời giới thiệu "việc nhẹ lương cao".

Anh N. kể, cuối tháng 9, anh lên mạng xã hội Facebook tìm thông tin về việc làm và thấy bài đăng giới thiệu công việc làm tại xưởng gỗ.

Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí - Ảnh 1

Lực lượng chức năng làm thủ tục đưa anh N. về quê. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Anh N. để lại số điện thoại dưới phần bình luận của bài đăng. Sau đó, có một người điện thoại đến và nói với anh N. ngay trong chiều 28/9 đến bến xe, sẽ được đón lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa để làm việc.

Được khoảng 2 giờ đồng hồ, một người gọi điện để đón anh N. lên đường vào xưởng gỗ.

Anh N. cho biết, anh được chở đi bằng xe máy, được một đoạn tới đường đi vào rừng. Tưởng được dẫn đến xưởng gỗ, anh N. cũng đi theo, đi một đoạn gặp một người khác dẫn thêm ba người cùng đi. Sau đó, cả bốn người được xe ô tô bán tải chở đi.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, N. không biết mình đang bị đưa đi đâu, nhưng qua câu chuyện trên đường và thời gian đi vượt xa quãng đường như lời hứa ban đầu thì N. biết mình đã bị lừa.

Sau đó, tranh thủ lúc xe dừng ở một nhà nghỉ, N. lén dùng điện thoại nhắn tin về cho mẹ cầu cứu. Từ định vị trên mạng, N. mới biết nơi mình bị đưa đến chỉ cách khu "Tam giác vàng" vài trăm mét. Ngay sau cánh cổng lớn phía trước là cả một khu casino vô cùng sầm uất.

Biết tin con bị lừa, mẹ N. sau đó đã liên lạc với một người thân đang làm ở Công an TP Đông Hà nhờ hỗ trợ.

Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí - Ảnh 2
Nam thanh niên đã thoát nạn. Ảnh: Sức khỏe Đời sống

Thượng úy Nguyễn Thành Luân - người thân của N. - đã kết nối qua mạng được với N. ngay thời điểm đó.

Hiểu khá rõ về những nhóm tội phạm lừa đưa người đến làm việc tại các sòng bạc hoặc công ty chuyên lừa đảo ở khu vực Tam giác vàng, thượng úy Luân chỉ kịp nói N. hãy tìm cơ hội chạy trốn ngay lập tức.

"Hãy chạy đi thật xa, rồi kiếm một cơ quan nhà nước nào đó tấp vô cầu cứu", thượng úy Luân kể.

Nghe lời, nhân lúc cả nhóm chuẩn bị ăn cơm, N. lẻn ra con đường phía trước nhà nghỉ rồi chạy thục mạng. Chạy được khoảng 5 phút thì gặp một quán ăn, N. liền chạy vào cầu cứu.

Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí - Ảnh 3

 

Giây phút sinh tử của chàng trai 23 tuổi vì 'việc nhẹ lương cao': May mắn trốn thoát nhờ nhanh trí - Ảnh 4

Sau hơn một tuần bị đưa qua đất Lào, đến tối 5-10, N. đã được Công an tỉnh Quảng Trị đưa về bàn giao cho gia đình - Ảnh: Tuổi Trẻ

May mắn cho N., trong quán đang có một người khách, mà người này lại là công an địa phương của Lào. Sau đó, N. được người này đưa đến đồn công an địa phương gần đó trình báo.

Khi hướng dẫn cho N. chạy trốn, thượng úy Luân cũng đồng thời báo tin cho Công an tỉnh Quảng Trị.

Khi tiếp nhận và xác minh chính xác sự việc, đại tá Nguyễn Văn Thanh - giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - đã quyết định lập tổ công tác đặc biệt qua Lào đưa N. về nước.

Tổ công tác đã lên đường qua Lào ngay sáng sớm hôm sau. Đại úy Ngô Quang Tiến - điều tra viên của Phòng An ninh điều tra, người trực tiếp qua Lào giải cứu - cho biết dù đã chạy thoát khỏi nhóm lừa đảo, nhưng N. vẫn ở sát khu "Tam giác vàng" - vốn nổi tiếng là khu vực khó kiểm soát về an ninh nên nguy hiểm vẫn chưa kết thúc. "Tam giác vàng là một khu vực đặc biệt nên việc tiếp cận được N. cũng là việc vô cùng khó khăn. Khi hoàn tất các thủ tục, phía công an Lào cũng khuyên tổ công tác nhanh chóng đưa người rời đi để tránh nguy hiểm" - đại úy Tiến kể.

Đến tối 5-10, N. mới được tổ công tác đưa về tới Quảng Trị bàn giao cho gia đình.

"Đây là một cuộc giải cứu kỳ diệu. Vì chỉ cần chậm vài bước nữa thôi, khi người được đưa vào trong khu vực Tam giác vàng thì khả năng giải cứu được vô cùng khó" - thượng tá Đỗ Duy Hải nói.

 

Hà Nội: Xót xa nam shipper qua đời ngay trên phố sau va chạm, khẩn cấp tìm nhân chứng

Hà Nội: Xót xa nam shipper qua đời ngay trên phố sau va chạm, khẩn cấp tìm nhân chứng

Công an quận Thanh Xuân đề nghị người nào biết thông tin, có camera hành trình hoặc chứng kiến vụ tai nạn thì cung cấp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   việc nhẹ lương cao cứu người tam giác vàng

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 22 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 57 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 10 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 44 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 57 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới