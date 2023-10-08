Nóng: Va chạm kinh hoàng ở Đắk Lắk, 13 người thương vong

Xã hội 08/10/2023 16:58

Vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa xe tải và xe khách khiến nhiều người thương vong.

Theo Báo Người Lao Động thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 13 giờ 40 phút ngày 8-10 tại Km 13+800, trên đường tránh thị xã Buôn Hồ.

Thời điểm này, xe tải do ông Phạm Văn Huân (quê Thái Nguyên) điều khiển lưu thông theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk đã tông vào xe khách do Phạm Phú Quý (ngụ TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Trên xe chở theo 12 người.

Nóng: Va chạm kinh hoàng ở Đắk Lắk, 13 người thương vong - Ảnh 1

Xe khách bị biến dạng. Ảnh: Người Lao Động

Cú tông mạnh khiến xe khách bị biến dạng, hành khách bị thương nhiều. Ngay sau đó, người đi đường và lực lượng chức năng đã có mặt đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Cũng theo Báo Tuổi Trẻ, ngành chức năng thực hiện khám nghiệm hiện trường, phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông.

Nóng: Va chạm kinh hoàng ở Đắk Lắk, 13 người thương vong - Ảnh 2

Các nạn nhân bị thương trong vụ xe khách và xe tải tông nhau khiến 13 người thương vong đang được điều trị - Ảnh: Tuổi Trẻ

Một lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh, đơn vị tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn, cho biết có 1 người tử vong ngoài viện. Hiện có một nạn nhân chấn thương sọ não nặng, tiên lượng rất xấu.

Đối với 11 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu tích cực, tình trạng tổn thương khả quan không nguy hiểm tính mạng.

Theo bệnh viện, trong số nạn nhân bị thương có cả tài xế xe 16 chỗ và nhiều người bị chấn thương đầu mặt, gãy tay.

Công an thị xã Buôn Hồ và Trạm Cảnh sát giao thông Krông Búk đang kiểm tra, phân luồng và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

 

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Do cả tin, bé N đã đưa điện thoại cho người đàn ông. Đối tượng này cầm điện thoại của cháu bé và lên xe máy bỏ chạy.

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