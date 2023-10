Theo Báo Người Lao Động, chiều 8-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra vụ người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên tìm tới dãy trọ ở phường An Bình, TP Dĩ An để rủ anh N.V. H (31 tuổi, quê Nghệ An) đi uống cà phê.