Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên tìm tới dãy trọ ở phường An Bình, TP Dĩ An để rủ anh N.V. H (31 tuổi, quê Nghệ An) đi uống cà phê.

Theo Báo Người Lao Động, chiều 8-10, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương điều tra vụ người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng trọ.

Tới căn phòng trọ trên tầng 3 nơi anh H. ở, người này gọi nhiều lần nhưng không được. Nghi có việc chẳng lành, nam thanh niên đã đập cửa vào trong và tá hỏa phát hiện anh H. đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện cột vào lan can của gác lửng.

Được biết anh H. làm nghề tự do, thuê phòng trọ này ở cùng vợ và con trai nhỏ 3 tuổi. Tuy nhiên do mâu thuẫn nên hơn 1 tháng trước người vợ đã dẫn con về quê.

Chiều tối hôm qua, anh H. có nhậu cùng bạn chung dãy trọ, sau đó về phòng.

Theo Tuổi Trẻ trước đó tại Thái Bình, một sự việc xảy ra cũng khiến nhiều người bàng hoàng. Cụ thể, vào khoảng 7h ngày 3-10, vợ của ông Vũ Đình B. (41 tuổi, trú tại xã An Dục, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đi chợ về nhà thì tá hỏa phát hiện chồng mình cùng con gái 3 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ.

Nghe tiếng hô hoán, người dân khu vực cùng gia đình đưa các nạn nhân đến bệnh viện gần nhà để cấp cứu nhưng bác sĩ chẩn đoán cả hai đã chết trước khi nhập viện.

Công an điều tra vụ việc. Ảnh: Internet

Theo lãnh đạo xã An Dục, vợ chồng ông B. mới lấy nhau được một thời gian và cháu bé 3 tháng tuổi là con đầu lòng.

"Trước giờ ông B. vẫn bình thường, chúng tôi chưa nghe thấy thông tin liên quan vấn đề gì về sức khỏe hay có dấu hiệu bệnh trầm cảm. Không biết vì sao lại xảy ra cơ sự đau lòng ngày hôm nay" - vị lãnh đạo UBND xã An Dục cho hay.

Sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp cùng Công an huyện Quỳnh Phụ khoanh vùng khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc.

Sau khi hoàn tất quá trình, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo mai táng theo phong tục địa phương.