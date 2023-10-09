Ám ảnh lời khai của người phụ nữ ra tay sát hại chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối: 'mưu tính để quỵt nợ'

Xã hội 09/10/2023 14:51

Do nợ nần và bị đòi nhưng chưa trả, nghi can đã nảy sinh ý định giết chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú TP.Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, nghi can Dung khai nhận, ra tay sát hại chị T. (26 tuổi, quê Long An, tạm trú TP Thủ Đức) là để quỵt nợ và cướp tài sản.

Ám ảnh lời khai của người phụ nữ ra tay sát hại chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối: 'mưu tính để quỵt nợ' - Ảnh 1

 

Ám ảnh lời khai của người phụ nữ ra tay sát hại chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối: 'mưu tính để quỵt nợ' - Ảnh 2

Diễn biến nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung ra tay giết người, cướp tài sản đã bị camera an ninh ở chợ đầu mối Thủ Đức ghi lại. Ảnh: VietNamNet

Theo điều tra, chị T. là chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối Thủ Đức, đóng ở phường Tam Bình. Còn vợ chồng nghi can Dung là người buôn bán trái cây dạo bằng xe ba gác ở địa bàn TP.Thủ Đức, thường xuyên lấy hàng của chị T. để bán lại kiếm lời.

Quá trình làm ăn với nhau, Dung có nợ nần chị T. Nhiều lần chị T. đòi nợ nhưng không được và Dung né mặt.

Gần đây, Dung nảy sinh ý định giết chị T. để quỵt nợ và cướp tài sản.

 

Theo Báo Người Lao Động, Dung chạy xe máy đến sạp rồi kêu chị T. chở Dung đi ra ngoài nói chuyện vì tay Dung bị đau. Tại bãi xe, Dung và chị T. đứng nói chuyện. Thấy không ổn, chị T. định lên xe chở Dung về lại sạp thì bất ngờ từ phía sau Dung lao đến kẹp cổ rồi dùng dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị T. khiến chị gục tại chỗ.

Sau đó, Dung kéo chị T. vào phía trong, ngồi lên người chị T. rồi lấy vòng vàng, nữ trang và giỏ xách chị T. đang mang. Tổng cộng, Dung đã chiếm đoạt của chị T. khoảng 2 lượng vàng và một ít tiền mặt rồi lên xe bỏ về nhà.

Ám ảnh lời khai của người phụ nữ ra tay sát hại chủ vựa trái cây ở chợ đầu mối: 'mưu tính để quỵt nợ' - Ảnh 3
Công an điều tra vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Do người Dung dính máu và sình lầy khi vật lộn với chị T. ở bãi xe nên Dung tắm gội sạch. Chồng Dung biết Dung dùng dao tấn công người khác nhưng không báo công an mà còn mang bộ đồ dính máu của vợ đi đốt.

 

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng công an đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa chị T. đi cấp cứu nhưng chị trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện lúc 13 giờ cùng ngày. Theo kết luận giám định pháp y, chị T. bị Dung đâm hàng chục nhát dao tập trung vùng đầu, mặt.

 

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Tới căn phòng trọ trên tầng 3 nơi nạn nhân ở, người này gọi nhiều lần nhưng không được.

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Từ khóa:   vụ án chợ đầu mối Thủ Đức Thủ Đức

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