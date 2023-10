Theo thông tin từ Báo VietNamNet, ngày 9/10, cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức đã bàn giao nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung (39 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú TP.Thủ Đức) cùng tang vật cho Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Tại cơ quan công an, nghi can Dung khai nhận, ra tay sát hại chị T. (26 tuổi, quê Long An, tạm trú TP Thủ Đức) là để quỵt nợ và cướp tài sản.