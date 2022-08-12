Liên quan đến vụ người phụ nữ bị đâm tử vong trên đường phố Hà Nội, được biết, nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này là do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra trên phố Hàng Bài vào 13h25 ngày 11/8. Cụ thể, do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm Mai Xuân Thái (SN 1982, trú tại 450 Bạch Mai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) và chị N.T.Q., (SN 1982, trú tại quận Hoàng Mai) nên đến khoảng thời gian trên hai người xảy ra tranh cãi trước số nhà 17A Hàng Bài.

Tại đây, nghi phạm Thái đã rút 1 con dao nhọn gọt hoa quả được chuẩn bị từ trước đâm 14 nhát vào người chị Q. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Mai Xuân Thái dùng dao tự đâm vào người với mục đích tự sát rồi nằm ôm thi thể chị Q.

Nghi phạm Mai Xuân Thái - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, Công an quận Hoàn Kiếm đã có mặt tại hiện trường, cùng người dân đưa Thái đi cấp cứu. Theo cơ quan chức năng, hiện Thái đã qua cơn nguy kịch. Công an đang theo dõi và thực hiện các thủ tục để làm việc, lấy lời khai nghi phạm. Bước đầu, Thái khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, bước đầu làm rõ, Mai Xuân Thái đang có vợ, con và đang làm nghề bán chim ở đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Còn nạn nhân N.T.Q. đã ly hôn chồng 3 năm nay và đang công tác ở một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội. Cả hung thủ và nạn nhân từng có quan hệ tình cảm. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng trên do ghen tuông.

Hiện trường vụ việc - Ảnh:báo Công an nhân dân,

Trước khi xảy ra sự việc, nghi phạm mặc quần áo Garb để theo dõi nạn nhân chứ không phải làm nghề lái xe Grab. Quá trình theo dõi, khi đến số 21 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nghi phạm ép nạn nhân dừng lại nói chuyện, sau đó 2 người cãi cọ nhau. Tại đây, đối tượng ra tay với nạn nhân.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

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