Vụ đi xe ba gác về quê tránh dịch gặp tai nạn: Cơ quan chức năng hỗ trợ 34 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Xã hội 01/08/2021 20:25

Vụ tai nạn giao thông xảy ra do va chạm của xe ô tô tải và xe ba gác của gia đình 5 người đang trên đường về Nghệ An tránh dịch khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 1/8, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận cùng đại diện Ban An toàn giao thông, Hội chữ thập đỏ tỉnh đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh để thăm hỏi động viên và trao số tiền 34 triệu đồng cho gia đình anh T.X.S. (SN 1975) bị tai nạn giao thông vào tối 31/7.

Hiện tại, sức khỏe anh S. (46 tuổi) cùng vợ và 2 đứa con nhỏ đã dần ổn định. Anh S. bị chấn thương vùng đầu, đứa con thứ 2 chấn thương ở chân. Còn vợ và con gái út anh S. bị thương nhẹ. Người con trai lớn của anh S. là cháu T.X.T. (15 tuổi) đã tử vong tại chỗ trong vụ tai nạn.

Hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Công an huyện Hàm Tân bị thương trong vụ tai nạn cũng tạm ổn, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP.HCM.

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Hiện trường tai nạn - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 23h đêm 31/7, lực lượng CSGT Công an huyện Hàm Tân hướng dẫn chiếc xe ba gác chạy từ hướng Đồng Nai ra để vào chốt kiểm soát dịch COVID-19 đặt tại xã Tân Đức khai báo y tế.

Lúc này, một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới tông vào xe ba gác. Cú tông khiến chiếc xe ba gác văng vô rạp dã chiến của chốt kiểm soát dịch.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe ba gác gồm có 2 vợ chồng và 3 đứa con đang hành trình từ TP.HCM về quê Nghệ An.

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Qua test nhanh, tài xế xe tải cho kết quả dương tính với COVID-19 - Ảnh: Tuổi Trẻ

Người con T.X.T. (15 tuổi, quê Nghệ An) đã tử vong tại chỗ. Những người còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu trong đêm. Vụ tai nạn còn làm 2 chiến sĩ CSGT Công an huyện Hàm Tân đang làm nhiệm vụ tại chốt bị thương. Trên thùng xe ba gác chở theo nhiều hành lý, đồ đạc rơi vãi ra lề đường.

Khi nhân viên y tế test nhanh tài xế xe tải thì cho kết quả dương tính với COVID-19.

Gặp tai nạn trên đường về quê tránh dịch, chồng tử vong tại chỗ, vợ và 2 con nhỏ bị thương

Gặp tai nạn trên đường về quê tránh dịch, chồng tử vong tại chỗ, vợ và 2 con nhỏ bị thương

Gia đình anh L.B.G. đi làm công nhân ở các tỉnh phía Nam và đang chở gia đình về quê tránh dịch COVID-19 thì va chạm với xe đầu kéo. Vụ tai nạn khiến anh L.B.G. tử vong tại chỗ, vợ và 2 con được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.

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