Một đoạn clip lan truyền trên MXH ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị điện giật do tiếp xúc với quạt hơi nước khiến nhiều người hốt hoảng.
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Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ tai nạn ngay trong nhà mà gia đình nào cũng đặc biệt nên lưu ý.
Theo dõi đoạn clip ghi lại cho thấy, một gia đình đang ngồi ăn cơm thì bé trai chơi ở phòng khách không may làm ngã chiếc quạt điện ra sàn nhà. Chiếc quạt điện có kích thước khá to nên thấy vậy, người đàn ông đang ăn cơm vội buông chén cơm, lao ra, dựng cây quạt điện lên.
Thế nhưng khi vừa chạm vào chiếc quạt, người đàn ông này đã ngã lăn xuống đất, co giật. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người trong gia đình vô cùng bối rối và hoảng sợ. May mắn trong tích tắc ngắn ngủi, 1 thành viên trong nhà vội vàng lao đi rút dây điện ra. Lúc này, người đàn ông mới hoàn hồn, lồm cồm đứng lên được sau sự cố.
Theo nguyên nhân được chia sẻ thì quạt điện hơi nước đang hoạt động bị đổ, nước tràn ra sàn và dẫn điện khiến người đàn ông bị điện giật. May mắn tình huống tai nạn không để lại hậu quả quá nghiêm trọng.
Thế nhưng, sự việc trên đã khiến rất nhiều người sợ hãi và hoảng hốt, bởi quạt điện là vật dụng thiết yếu trong gia đình, nhất là khi mùa hè vô cùng nóng bức. Thế nhưng chỉ vì vài chút sơ sảy, chủ quan mà tai nạn từ chiếc quạt điện có thể xảy ra nhanh đến không ngờ.
Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã được nhiều người dùng mạng chia sẻ để cảnh báo tới bạn bè, người thân trước sự cố nguy hiểm này.
Làm gì khi có người bị điện giật?Tách nạn nhân khỏi tiếp xúc nguồn điện
Bạn rút phích cắm của thiết bị nếu phích cắm không bị hư hại hoặc tắt nguồn thông qua bộ ngắt mạch, hộp cầu chì hoặc công tắc bên ngoài.
Nếu bạn không thể tắt nguồn điện, hãy đứng trên một cái gì đó khô và không dẫn điện, chẳng hạn như báo khô, cuốn sách hoặc bảng gỗ. Sau đó bạn hãy sử dụng vật không dẫn điện như gậy gỗ, tay cầm chổi bằng gỗ hoặc nhựa, ghế hoặc thảm chùi chân cao su… cố gắng đẩy dây điện ra khỏi người nạn nhân.Đưa nạn nhân đến nơi thoáng
Khi đã cách ly được nạn nhân với nguồn điện, bạn nên đặt nạn nhân ở nơi thoáng mát.
-Kiểm tra nạn nhân còn tỉnh hay đã ngất xỉu-Kiểm tra xem nạn nhân còn thở hay không bằng cách áp má vào mũi nạn nhân và xem lồng ngực có còn đập hay không, hoặc dùng tay đặt vào động mạch ở hai bên cổ nạn nhân.
Gọi số điện thoại cấp cứu 115 khẩn cấp