Theo dõi đoạn clip ghi lại cho thấy, một gia đình đang ngồi ăn cơm thì bé trai chơi ở phòng khách không may làm ngã chiếc quạt điện ra sàn nhà. Chiếc quạt điện có kích thước khá to nên thấy vậy, người đàn ông đang ăn cơm vội buông chén cơm, lao ra, dựng cây quạt điện lên.

Mới đây, MXH xôn xao trước đoạn clip ghi lại vụ tai nạn ngay trong nhà mà gia đình nào cũng đặc biệt nên lưu ý.

Thế nhưng khi vừa chạm vào chiếc quạt, người đàn ông này đã ngã lăn xuống đất, co giật. Chứng kiến cảnh tượng ấy, người trong gia đình vô cùng bối rối và hoảng sợ. May mắn trong tích tắc ngắn ngủi, 1 thành viên trong nhà vội vàng lao đi rút dây điện ra. Lúc này, người đàn ông mới hoàn hồn, lồm cồm đứng lên được sau sự cố.

Ngay khi vừa chạm tay vào quạt, người đàn ông ngã lăn ra đất, co giật - Ảnh cắt từ video

Theo nguyên nhân được chia sẻ thì quạt điện hơi nước đang hoạt động bị đổ, nước tràn ra sàn và dẫn điện khiến người đàn ông bị điện giật. May mắn tình huống tai nạn không để lại hậu quả quá nghiêm trọng.

Thế nhưng, sự việc trên đã khiến rất nhiều người sợ hãi và hoảng hốt, bởi quạt điện là vật dụng thiết yếu trong gia đình, nhất là khi mùa hè vô cùng nóng bức. Thế nhưng chỉ vì vài chút sơ sảy, chủ quan mà tai nạn từ chiếc quạt điện có thể xảy ra nhanh đến không ngờ.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip đã được nhiều người dùng mạng chia sẻ để cảnh báo tới bạn bè, người thân trước sự cố nguy hiểm này.