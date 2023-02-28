Vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ 'gây rúng động' ở Lâm Đồng: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não

Xã hội 28/02/2023 06:44

Ngoài vợ và chị vợ bị Nay Y Tá đánh gục tại chỗ, đã tử vong, nghi can Nay Y Tá (40 tuổi) còn đánh bố mẹ vợ chấn thương sọ não.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn và Giải Phóng, vào tối ngày 27/2, các nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tích cực cứu chữa cho Ya Tạo (73 tuổi) và bà Ka Nhàu (70 tuổi), 2 nạn nhân bị con rể đánh trọng thương.

Trước đó, chiều ngày 26/2, khi thấy con gái bị chồng đánh tại khu nuôi nhốt trâu, bò cách nhà mình hơn 100 mét, ông Ya Tạo cùng vợ là bà Ka Nhàu và con gái Pơ jum Nai Đơng sang can ngăn thì bị con rể là Nay Y Tá tấn công. Hậu quả khiến vợ của Tá là Ma Huyền và bà Pơ jum Nai Đơng tử vong.

Sau khi bị đánh, ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng trong tình trạng chấn thương sọ não. Trong đó, ông Ya Tạo đang được điều trị tại khoa Ngoại Thần kinh. Tình hình của bà Ka Nhàu nặng hơn, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

Vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ 'gây rúng động' ở Lâm Đồng: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não - Ảnh 1
Bà Ka Nhàu vẫn đang được điều trị tích cực tại bệnh viện - Ảnh: Báo Sài Gòn và Giải Phóng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, gia đình nạn nhân cho biết Nay Y Tá quê ở Phú Yên, sau khi kết hôn với chị Ma Huyền, Tá về quê vợ tại Thạnh Mỹ ở rể. Nay Y Tá và chị Ma Huyền có hai con.

“Trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, Nay Y Tá đã từng đánh đập vợ phải nhập viện cấp cứu. Sự việc đã được trình báo công an nhưng sau đó hai bên đã giảng hòa” - người thân của chị Ma Huyền kể.

Vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ 'gây rúng động' ở Lâm Đồng: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não - Ảnh 2
Đối tượng Nay Y Tá - Ảnh: Báo Người Lao Động
Vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ 'gây rúng động' ở Lâm Đồng: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não - Ảnh 3
Vụ án mạng đau lòng đã để lại 2 đứa trẻ bơ vơ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM
Vụ con rể truy sát gia đình nhà vợ 'gây rúng động' ở Lâm Đồng: Bố mẹ vợ bị chấn thương sọ não - Ảnh 4
Đám tang của 2 chị em trong gia đình ở xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

 

Trong khi đó, chiều ngày 27/2, đoàn của UBND thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng (nơi xảy ra vụ việc) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng.

Cơ quan Công an tỉnh Lâm Đồng hiện đã bắt tạm giam Nay Y Tá, phối hợp với VKSND cùng cấp và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, củng cố hồ sơ, điều tra vụ án.

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