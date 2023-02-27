Bé gái sơ sinh ở Hà Tĩnh chào đời với cân nặng 'hiếm gặp' 6kg

Một sản phụ ở Hà Tĩnh đã được các bác sĩ mổ đẻ, đón em bé có cân nặng 6kg. Đây cũng là em bé có cân nặng kỷ lục tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, các bác sĩ Khoa Sản vừa mổ đẻ thành công, đón bé gái sơ sinh nặng 6kg.

Sản phụ Trần Thị H. (36 tuổi, trú xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh) mang thai ở tuần 40, chuyển dạ, được người nhà đưa đến Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 25/2.

Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ 36 tuổi, đón bé gái sơ sinh nặng 6kg - Ảnh: Báo Dân trí

Bà H. mang thai lần thứ 3, sản phụ có 2 vết mổ đẻ cũ, được bác sĩ chẩn đoán thai nhi to, trọng lượng lớn hơn mức bình thường. Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vừa mổ đẻ thành công cho sản phụ 36 tuổi, đón bé gái sơ sinh nặng 6kg.

Đến 14h cùng ngày, bác sĩ chỉ định mổ đẻ cấp cứu. Bé gái chào đời với cân nặng đến 6kg, da hồng hào, khóc to. Cân nặng của bé cao gấp đôi một đứa trẻ sơ sinh bình thường.

Sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân Trí, bác sĩ Nguyễn Viết Thọ, Trưởng khoa Sản (Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh) cho biết, đây là trường hợp bé sơ sinh chào đời với cân nặng kỷ lục, hiếm gặp.

Những trường hợp như thế này khi mang thai có nhiều nguy cơ như vỡ tử cung, khi mổ có thể dễ chảy máu đờ tử cung. Về phía bé, sau sinh dễ bị hạ đường huyết hoặc bị rối loạn chuyển hóa. "Nhưng trường hợp sản phụ H. rất may sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định, đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện", bác sĩ Thọ nói.

Ngoài ra, Ông Thọ khuyến cáo người mẹ mang thai lớn, có tiền sử sinh con trên 4kg cần đi khám sàng lọc tiểu đường thai kỳ theo đúng quy trình.

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