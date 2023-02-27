Khi đến bên hồ nước, người nhà phát hiện dép của 2 bé nằm trên bờ hồ liền xuống tìm kiếm thì phát hiện thi thể của em L.T.Q (6 tuổi) và em L.A.K (5 tuổi).

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào sáng ngày 27/2, lãnh đạo UBND xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn (Ninh Thuận), cho biết đã đến thăm, động viên, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 bé trai là L.T.Q (6 tuổi, ngụ thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn) và L.A.K (5 tuổi, ngụ thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn) bị đuối nước tử vong vào chiều 26/2.

Trước đó, vào chiều 26/2, bé Q. và K. rủ nhau ra khu vực vườn (khuôn viên vườn có 1 hồ nuôi cá) ở thôn Triệu Phong 1, xã Quảng Sơn để nhặt trái me phụ mẹ và không may rơi xuống hồ rồi đuối nước thương tâm.

Đến chiều tối không thấy 2 bé trở về nên gia đình tổ chức tìm kiếm. Khi đến bên hồ nước, người nhà phát hiện dép của 2 bé nằm trên bờ hồ liền xuống tìm kiếm thì phát hiện thi thể 2 bé.

Ao nước nơi hai cháu Q và K tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, bé Q. và K. là anh em con dì ruột, gia đình thuộc diện khó khăn ở địa phương. Ngay sau khi nắm bắt sự việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên, các mạnh thường quân cũng đã đóng góp để hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Nguyên nhân con rể truy sát gia đình nhà vợ khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương nặng Vào ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ khẩn cấp Nay Y Tá (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) để điều tra hành vi Giết người.

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