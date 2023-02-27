Vào ngày 27/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Đơn Dương bắt giữ khẩn cấp Nay Y Tá (38 tuổi, ngụ thị trấn Thạnh Mỹ) để điều tra hành vi Giết người.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện bắt khẩn cấp Nay Y Tá (SN 1985, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn xuất phát từ việc chăn nuôi và bán phân bò, không phải mâu thuẫn đất đai như thông ban ban đầu. Cụ thể, sau khi bán phân bò vào sáng ngày 27/2, vợ của Nay Y Tá là chị Ma Huyền (SN 1983, ngụ thôn M’lọ, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) không đưa tiền để Nay Y Tá tiêu xài nên giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra cãi vãi, Nay Y Tá liên tục dùng vũ lực đánh vợ.

Đối tượng Ngay Y Tá tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Công an nhân dân Thấy vậy, phía gia đình nhà vợ của Nay Y Tá, gồm cha vợ là ông Ya Tạo (SN 1950), mẹ vợ là bà Ka Nhàu (SN 1953) và chị vợ là Pơ Jum Nai Đơng (SN 1973) chạy tới can ngăn. Nay Y Tá đã tiếp tục dùng thanh sắt đuổi đánh tất cả các thành viên phía nhà vợ. Hậu quả, chị Ma Huyền và chị Pơ Jum Nai Đơng bị Nay Y Tá đánh tử vong. Ông Ya Tạo và bà Ka Nhàu bị thương rất nặng, được người dân chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu.

Người thân lo hậu sự cho 2 nạn nhân xấu số - Ảnh: Zing Theo thông tin từ Zing, ngay khi sự việc xảy ra, Công an huyện Đơn Dương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp Nay Y Tá để phục vụ công tác điều tra. Nay Y Tá quê ở Phú Yên. Sau khi lấy chị Ma Huyền, đối tượng về nhà vợ sinh sống theo phong tục “bắt chồng” của đồng bào dân tộc thiểu số ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương. Cũng theo gia đình nạn nhân, vợ chồng Ngay Y Tá và Ma Huyền thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và Tá thường đánh đập vợ. Trước đó, Tá cũng đánh bị thương chị gái của vợ khiến nạn nhân phải khâu nhiều mũi trên đầu. Hiện tại, cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ nghi phạm Ngay Y Tá, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

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