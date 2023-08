Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện bắt khẩn cấp Nay Y Tá (SN 1985, quê tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi giết người. Bước đầu đối tượng khai nhận, do mâu thuẫn xuất phát từ việc chăn nuôi và bán phân bò, không phải mâu thuẫn đất đai như thông ban ban đầu.

Cụ thể, sau khi bán phân bò vào sáng ngày 27/2, vợ của Nay Y Tá là chị Ma Huyền (SN 1983, ngụ thôn M’lọ, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương) không đưa tiền để Nay Y Tá tiêu xài nên giữa hai người đã phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra cãi vãi, Nay Y Tá liên tục dùng vũ lực đánh vợ.