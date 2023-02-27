Tai nạn đuối nước khiến 4 cháu nhỏ ở Đắk Nông tử vong thương tâm

Xã hội 27/02/2023 10:39

Gia đình không thấy 4 cháu bé ở nhà nên đi tìm thì phát hiện ccả 4 cháu tử vong dưới sông.

Theo thông tin từ báo Nhân Dân, vào ngày 26/2, ông Đỗ Viết Hạnh, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 cháu nhỏ tử vong.

Cụ thể, vào chiều tối 25/2, hai gia đình tại thôn Nam Định, xã Đắk Gằn đi làm rẫy về, không thấy các cháu nhỏ ở nhà nên đi hỏi thăm, tìm kiếm các cháu.

Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, phát hiện tại hồ chứa nước của một gia đình trong thôn có nhiều dấu hiệu bất thường. Người dân tìm kiếm, phát hiện 4 cháu nhỏ (trong đó, có 2 cháu 6 tuổi và 2 cháu 4 tuổi) đã tử vong do đuối nước.

Tai nạn đuối nước khiến 4 cháu nhỏ ở Đắk Nông tử vong thương tâm - Ảnh 1
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông tổ chức tìm kiếm cứu nạn một vụ đuối nước trên địa bàn - Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo thông tin từ Vietnam+/Thông tấn xã Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Mil đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được xác định, do bố mẹ đi làm rẫy ở xa, các cháu nhỏ ở nhà không có người lớn trông coi nên rủ nhau ra hồ tắm và bị đuối nước. Hồ nước nơi xảy ra tai nạn là hồ chứa nhân tạo do người dân tạo ra để chứa nước tưới cà-phê, cây công nghiệp.

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