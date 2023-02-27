Vụ không dừng xe cho khách đi vệ sinh trên cao tốc ở Nha Trang: Lý do tài xế quyết định rút đơn bãi nại

Sau hơn 1 tuần bị vây đánh vì không dừng xe cho hành khách nữ đi vệ sinh trên cao tốc, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở Nha Trang) đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 26/2, sau hơn 1 tuần bị vây đánh vì không dừng xe cho hành khách nữ đi vệ sinh trên cao tốc, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở Nha Trang) cho biết vẫn chưa thôi ám ảnh. Lo sợ tâm lý của tài xế chưa ổn, hãng xe chỉ cho anh Vũ phụ lái. Có thâm niên khoảng 20 năm lái xe khách, đây là lần đầu tiên anh Vũ bị đánh với nguyên do không cho khách dừng ở cao tốc để đi vệ sinh. Ban đầu, tài xế Vũ muốn xử lý mọi việc nhẹ nhàng để tập trung công việc, nên ghi nội dung bãi nại trong bản tường trình. Tại buổi đối chất ở công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hai bên xác nhận sự việc. Tuy nhiên, cô gái và cả người đàn ông không có động thái cầu thị, nhận ra hành vi sai trái của mình. Điều này khiến tài xế Vũ bức xúc. Sau khi suy nghĩ, tài xế Vũ đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an làm rõ, tránh trường hợp tương tự xảy ra với các tài xế xe khách khác.

“Công an có liên hệ và hẹn tôi làm việc trong thời gian tới. Tôi sẽ phối hợp với họ để làm rõ”, tài xế Vũ nói. Liên quan sự việc trên, Công an phường Phước Hải cho hay, đây là vụ Cố ý gây thương tích, nhưng tỉ lệ thương tật thấp nên theo quy định sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Trường hợp tài xế Vũ yêu cầu khởi tố thì Phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục giải quyết theo quy định, còn không đề nghị thì xử lý hành chính. Việc xử phạt hành chính sẽ nằm ở khung cao do có tình tiết tăng nặng là vì hành vi côn đồ, xâm phạm sức khỏe người khác.

Tài xế Vũ bị đánh khi vừa dừng xe trả khách - Ảnh: VietNamNet Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối 16/2, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi) của Công ty TNHH Bình Minh Bus điều khiển xe khách chạy tuyến TP.HCM – Nha Trang. Nữ hành khách H. đi trên chuyến xe này. Khi xe đang chạy trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, H. đề nghị tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, tài xế giải thích là không được dừng xe trên đường cao tốc. Tài xế này nói sẽ dừng tạm xe ở đường tránh để nữ hành khách đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi xe dừng ở đường tránh thì nữ hành khách từ chối xuống đi vệ sinh với lý do sợ trời tối. Anh Vũ tiếp tục điều khiển xe đến điểm dừng chân cho H. và những hành khách khác đi vệ sinh. Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM Đến khoảng 4 giờ ngày 17/2, xe khách gần đến TP Nha Trang thì H. gọi điện cho bạn cùng xóm là Nguyễn Trung Tín kể lại vụ việc. Tín đã gọi thêm một thanh niên tên Ty đến đường Tố Hữu, TP Nha Trang để chờ đánh tài xế Vũ. Khi xe khách vừa dừng, Tín và Ty xông lên xe dùng tay đánh anh Vũ tới tấp. Nạn nhân chỉ biết van xin. Toàn bộ vụ việc được camera trên xe khách ghi lại. Đến ngày 20/2, anh Vũ đến Công an phường Phước Hải trình báo vụ việc. Công an đã cấp giấy giới thiệu cho anh Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng thương. Đồng thời, tập trung xác minh những người liên quan và mời lên làm việc.

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