Vụ không dừng xe cho khách đi vệ sinh trên cao tốc ở Nha Trang: Lý do tài xế quyết định rút đơn bãi nại

Xã hội 27/02/2023 06:55

Sau hơn 1 tuần bị vây đánh vì không dừng xe cho hành khách nữ đi vệ sinh trên cao tốc, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở Nha Trang) đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào tối ngày 26/2, sau hơn 1 tuần bị vây đánh vì không dừng xe cho hành khách nữ đi vệ sinh trên cao tốc, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi, ở Nha Trang) cho biết vẫn chưa thôi ám ảnh. Lo sợ tâm lý của tài xế chưa ổn, hãng xe chỉ cho anh Vũ phụ lái. Có thâm niên khoảng 20 năm lái xe khách, đây là lần đầu tiên anh Vũ bị đánh với nguyên do không cho khách dừng ở cao tốc để đi vệ sinh. Ban đầu, tài xế Vũ muốn xử lý mọi việc nhẹ nhàng để tập trung công việc, nên ghi nội dung bãi nại trong bản tường trình. 

Tại buổi đối chất ở công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), hai bên xác nhận sự việc. Tuy nhiên, cô gái và cả người đàn ông không có động thái cầu thị, nhận ra hành vi sai trái của mình. Điều này khiến tài xế Vũ bức xúc. Sau khi suy nghĩ, tài xế Vũ đã rút lại nội dung bãi nại và muốn công an làm rõ, tránh trường hợp tương tự xảy ra với các tài xế xe khách khác.

“Công an có liên hệ và hẹn tôi làm việc trong thời gian tới. Tôi sẽ phối hợp với họ để làm rõ”, tài xế Vũ nói.

Liên quan sự việc trên, Công an phường Phước Hải cho hay, đây là vụ Cố ý gây thương tích, nhưng tỉ lệ thương tật thấp nên theo quy định sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Trường hợp tài xế Vũ yêu cầu khởi tố thì Phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố để tiếp tục giải quyết theo quy định, còn không đề nghị thì xử lý hành chính. Việc xử phạt hành chính sẽ nằm ở khung cao do có tình tiết tăng nặng là vì hành vi côn đồ, xâm phạm sức khỏe người khác.

Vụ không dừng xe cho khách đi vệ sinh trên cao tốc ở Nha Trang: Lý do tài xế quyết định rút đơn bãi nại - Ảnh 1
Tài xế Vũ bị đánh khi vừa dừng xe trả khách - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào tối 16/2, tài xế Trương Hữu Anh Vũ (41 tuổi) của Công ty TNHH Bình Minh Bus điều khiển xe khách chạy tuyến TP.HCM – Nha Trang. Nữ hành khách H. đi trên chuyến xe này.

 

Khi xe đang chạy trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, H. đề nghị tài xế dừng xe để đi vệ sinh. Lúc này, tài xế giải thích là không được dừng xe trên đường cao tốc. Tài xế này nói sẽ dừng tạm xe ở đường tránh để nữ hành khách đi vệ sinh. Tuy nhiên, khi xe dừng ở đường tránh thì nữ hành khách từ chối xuống đi vệ sinh với lý do sợ trời tối. Anh Vũ tiếp tục điều khiển xe đến điểm dừng chân cho H. và những hành khách khác đi vệ sinh.

Vụ không dừng xe cho khách đi vệ sinh trên cao tốc ở Nha Trang: Lý do tài xế quyết định rút đơn bãi nại - Ảnh 2
Nguyễn Trung Tín tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Đến khoảng 4 giờ ngày 17/2, xe khách gần đến TP Nha Trang thì H. gọi điện cho bạn cùng xóm là Nguyễn Trung Tín kể lại vụ việc. Tín đã gọi thêm một thanh niên tên Ty đến đường Tố Hữu, TP Nha Trang để chờ đánh tài xế Vũ. Khi xe khách vừa dừng, Tín và Ty xông lên xe dùng tay đánh anh Vũ tới tấp. Nạn nhân chỉ biết van xin. Toàn bộ vụ việc được camera trên xe khách ghi lại.

 

Đến ngày 20/2, anh Vũ đến Công an phường Phước Hải trình báo vụ việc. Công an đã cấp giấy giới thiệu cho anh Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng thương. Đồng thời, tập trung xác minh những người liên quan và mời lên làm việc.

Nhận được 'order' chụp ảnh thờ đôi, chàng nhiếp ảnh sững sờ phát hiện “bí mật” của cặp vợ chồng U90

Nhận được 'order' chụp ảnh thờ đôi, chàng nhiếp ảnh sững sờ phát hiện “bí mật” của cặp vợ chồng U90

Anh Viên Hồng Quang không mấy khi chụp ảnh chân dung để dành cho “dịp đặc biệt” của người già, nhưng lần này lại khác.

Xem thêm
Từ khóa:   tài xế không dừng xe trên cao tốc cho khách đi vệ sinh Vụ tài xế bị đánh tới tấp ở Nha Trang tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 5 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trải chiếu lộc đón vận may, 3 con giáp tiền vàng ngập lối, sự nghiệp hồng phát, ôm trọn tài lộc của thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?