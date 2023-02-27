Hà Nội: Người đàn ông bị đứt rời cánh tay sau khi ngã giàn giáo cao 8m

Ngã từ giàn giáo cao hơn 8m xuống đất, người đàn ông 57 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng cánh tay bị đứt rời.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vào ngày 27/2, Bệnh viện E thông tin vừa thực hiện thành công ca ghép nối tay cho một bệnh nhân 57 tuổi (ở Nam Định). Cụ thể, người đàn ông này bị tai nạn lao động ngã từ giàn giáo cao hơn 8m xuống đất. Ông được đồng nghiệp phát hiện nằm trong vũng máu với cánh tay đứt lìa nham nhở lộ gân, cơ, xương và phần cánh tay gãy vẫn còn lủng lẳng… trên giàn giáo. Các đồng nghiệp đã lấy phần cánh tay bị đứt rời xuống, đặt trực tiếp vào hộp đá lạnh và đưa nạn nhân đến Bệnh viện E để cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện E (Hà Nội) đã nối vi phẫu thành công cánh tay cho người đàn ông bị đứt rời do tai nạn lao động - Ảnh: Zing ThS.BS Lê Thị Nga - khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt Bệnh viện E - cho biết người đàn ông vào viện trong tình trạng tỉnh táo nhưng cơ thể bị đa chấn thương rất nặng: gãy xương chày trái, rách vùng nách trái và đứt rời cánh tay trái. Sau khi tiến hành cấp cứu, bệnh viện nhanh chóng hội chẩn khẩn cấp với sự tham gia của các bác sĩ nhiều chuyên khoa của bệnh viện và một số chuyên gia của Bệnh viện Việt Đức.

Các bác sĩ đã đưa ra phương án nối lại cánh tay bị đứt rời bằng kỹ thuật vi phẫu thuật để đảm bảo chức năng cho cẳng bàn tay cũng như tính thẩm mỹ cho bệnh nhân. Sau hơn một tuần phẫu thuật nối ghép, cánh tay của người bệnh đã “sống”, sức khỏe ông cũng dần ổn định - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ Theo thông tin từ Zing, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, giám đốc Bệnh viện E, cho hay ca mổ đã diễn ra từ 18h hôm trước và kết thúc lúc gần 1h sáng ngày hôm sau và chia làm nhiều kíp mổ. "Đầu tiên, các bác sĩ khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và y học thể thao phải cắt lọc phần cơ bị giập nát và làm ngắn xương cánh tay 7cm, sau đó kết hợp xương để phần cơ còn lại có thể che phủ được xương. Một ê kíp các bác sĩ tim mạch và tạo hình thẩm mỹ nhanh chóng nối mạch máu (gồm động mạch cánh tay và các tĩnh mạch) và thần kinh dưới kính hiển vi, khâu phục hồi cơ để kịp thời cứu sống cánh tay trước khi phần đứt rời bị hoại tử", bác sĩ Hựu thông tin. Ca mổ kéo dài, tổn thương phức tạp, cơ giập nát nhiều, các bác sĩ gây mê hồi sức phải truyền lên đến 10 lít máu và các chế phẩm từ máu như hồng cầu, huyết tương... để duy trì sự sống cho người bệnh. Sau hơn một tuần phẫu thuật nối ghép, cánh tay đứt rời của bệnh nhân đã "sống", cẳng bàn tay hồng, hồi lưu tốt, sức khỏe cũng dần ổn định.

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